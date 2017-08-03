ГАЗ-21 с европейской регистрацией замечен на дорогах Чернигова





«Волга» старого образца была замечена в Чернигове. Фотофакт выложил на своей странице в Фейсбук пользователь Maksym Khomiak, передает Joinfo.ua

О чем спорят в соцсетях?

Пользователей социальных сетей очень интересует как отечественный-иностранный раритет оказался в Украине.





Одни пишут «теперь я видел всё» и цитируют тех поклонников нерастаможенных авто, которые любят говорить «мы не хотим ездить на Ланосах». Другие же предполагают, что автомобиль пригнали для разборки по запчастям (под реставрацию). Есть также мнение, , что это тот редкий случай, когда за рулем действительно может пребывать гражданин ЕС, а не Украины.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее по украинским дорогам колесила американская Волга. Украинцы решили воссоздать очень экзотическую модель машины.

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