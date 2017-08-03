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В Нижнем Новгороде зарезавший беременную жену мужчина получил 19 лет колонии

Днями в Нижнем Новгороде суд вынес вердикт по делу об убийстве 37-летней беременной женщины и покушении на жизнь мужчины. Местный житель получил наказание сроком на 19 лет лишения свободы.


В Нижнем Новгороде зарезавший беременную жену мужчина получил 19 лет колонии


Сообщается, что инцидент произошёл в средине мая. В тот день подсудимый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его беременная супруга переживала, что он может повести себя не адекватно, поэтому для защиты пригласила знакомого, однако трагедии избежать не удалось.

Во время ссоры супруг нанёс удар ножом в шею женщине, он оказался смертельным, и несколько ударов гостю. Пострадавший успел выбежать из квартиры и обратиться за помощью к соседу, который и вызвал полицию и медиков.
Напомним, инцидент с нападением мужа на беременную супругу был зафиксирован в конце зимы в Балашихе. Однако в этом случае женщина осталась жива.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262053-news.html
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