Владимир Кличко завершил карьеру: что пишут в социальных сетях





Сегодня, 3 августа стало известно, что экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Владимир Кличко завершает свою карьеру. Joinfo.ua выяснил, как отреагировали социальные сети.

Владимир Кличко - экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009-2015). Чемпион Европы по версии EBU (1999), чемпион Северной Америки по версии NABF (2005) в тяжелом весе. Не удивительно, что новость об уходе Кличко из бокса стала самой обсуждаемой новостью сегодняшнего дня.

Спасибо, Чемпион!

































Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, что впервые украинский тяжеловес Владимир Кличко признался, что задумывается о завершении спортивной карьеры, еще в начале июля 2017 года.

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