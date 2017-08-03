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Владимир Кличко завершил карьеру: что пишут в социальных сетях


Владимир Кличко завершил карьеру: что пишут в социальных сетях

Сегодня, 3 августа стало известно, что экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Владимир Кличко завершает свою карьеру. Joinfo.ua выяснил, как отреагировали социальные сети.


Владимир Кличко - экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009-2015). Чемпион Европы по версии EBU (1999), чемпион Северной Америки по версии NABF (2005) в тяжелом весе. Не удивительно, что новость об уходе Кличко из бокса стала самой обсуждаемой новостью сегодняшнего дня.


Спасибо, Чемпион!



Владимир Кличко завершил карьеру: что пишут в социальных сетях


Владимир Кличко завершил карьеру: что пишут в социальных сетях


Владимир Кличко завершил карьеру: что пишут в социальных сетях


Владимир Кличко завершил карьеру: что пишут в социальных сетях



Владимир Кличко завершил карьеру: что пишут в социальных сетях


Владимир Кличко завершил карьеру: что пишут в социальных сетях


Владимир Кличко завершил карьеру: что пишут в социальных сетях


Владимир Кличко завершил карьеру: что пишут в социальных сетях

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, что впервые украинский тяжеловес Владимир Кличко признался, что задумывается о завершении спортивной карьеры, еще в начале июля 2017 года.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262046-news.html
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