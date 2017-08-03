Ильин день в 2017 году, какого числа: что нельзя делать, приметы и запреты





Православные россияне в среду, 2 августа (20 июля по старому стилю), отметили Ильин день - праздник, установленный в память о библейском пророке Илие. Главной особенностью праздника считается категорический запрет на купание. Почему существует такой запрет, а также о других традициях и приметах, связанных с Ильиным днем, - читайте в материале n4k.ru.С Ильиным днем, как и с другими православными праздниками, связано множество поверий и примет, традиций и запретов.Одно остается неизменным - люди встречают этот день с радостью и веселятся, поздравляют друг друга, желая мира и добра. Не забудьте и вы поздравить своих родных и близких.Второе августа - один из самых почитаемых праздников - Ильин день, в честь пророка Ильи.Предания передают, что жил он в 9 в. до н.э., народ царства Израильского знал Илью как верного защитника иудаизма, не медлившего с сокрушением идолопоклонничества и обличения нечестивых деяний, кто бы ни совершал их. Правителем города Илии тогда был Ахав, за которого, по мягкости его характера, фактически правила супруга - Иезавель.Когда она начала создавать культ языческого бога Ваала, Илья воспротивился этому и приложил все силы, чтобы сберечь иудейские святыни и изменить решение правителей. В числе его деяний особо хорошо известен насланный на три года голод на всю страну и казнь жрецов-язычников за то, что они приносили жертвы на горе Кармель.Но Иезавель не смирилась с поражением от пророка и решила уничтожить Илью. Тогда Илья ушел в пустыню, но по возвращении вновь усмирил Ахава, тем самым остановив козни царицы. Согласно строкам предания: "вдруг явились колесница огненная и кони огненные", Илья был вознесен в рай еще при жизни.От этой легенды, которой завершается жизнь Илья, произошло его народное прозвание - Громовержец. Верили, что он порой мчится в небесах, правя огненной колесницей и меча молнии и громы в своего врага - нечистого змея.В этот день святому возносили молитвы о том, чтобы погода была, какой надобно по крестьянским нуждам - ясной или дождливой, подкрепляя просьбы крестными ходами. Когда же на Илью шел дождь, воду собирали, чтобы врачевать ею болезни глаз и сглаз.Хотя только начинался август, с Ильи встречали осень, предвещаемую ночным холодком по ночам, заморозками по утрам да тем еще, что августовские дни еще были летними, но уже не жаркими.Заканчивались купания: "На Илью до обеда лето, а после обеда осень", "Илья Пророк бросил в воду ледяшок", "До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается", "С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна".Женщины огорчались - подолгу сохли выстиранные одежки: "До Ильина дня под кустом сушит, а после Ильина дня и на кусте не сохнет".Погожие деньки сменялась затяжными ливнями: "До Ильи поп дождя не намолит, после Ильи и баба фартуком нагонит".Удлинялись ночи: "Петр и Павел час убавил, а Илья Пророк два уволок"; это, впрочем, и неплохо: "С дня Ильина ночь длинна: работник высыпается, кони наедаются".Зато пекли хлебные караваи из зерна нынешнего года. Земледельцы за обильность урожая благодарили опять же Илью, прибавляя к словам также миску зерен с овсом и рожью, которую принято было ставить у ворот, к священнику обращались с просьбами "повеличать Илию на плодородие хлеба".Большой Ильин праздник не предполагал работы, трудиться на него - грех, ведь сам Илья способен и покарать за этакое нарушение: "На Илью стогов не мечут - спалит Илья грозой".Травы уже теряли свою сочность, начинали жухнуть, с заготовкой сена следовало уже управиться, о чем говаривали: "До Ильина дня сено метать - пуд меда в него накласть". Но уместно - набрать сена, чтобы заново набить матрацы: "Ильинская соломка - деревенская перинка".Полагали, этим днем все лесные обитатели - от гадов до зверья - шатаются по округе, не только в лесах, но в лугах, а потому скотина на выпас не выводилась, дабы не досталась волку и не получила змеиных укусов.Да еще опасались злых духов, которые могли вселиться в зверей, а справиться с ними мог только гром от руки Ильи. Даже кошкам с собаками этим днем была закрыта дверь в избу - чтобы не приманили к ней молнию.

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