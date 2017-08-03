Творожная запеканка: рецепт вкусной запеканки из творога





Судя по названию, запеканка - это блюдо, запеченное в духовке, причем основным компонентом должен быть не обязательно творог. Считается, что первую запеканку решила приготовить Эльмира Джоликер из города Берлин (США), и было это в 1886 году.Как говорится в одной из версий, хозяйка собрала из холодильника остатки продуктов, положила их в форму, залила яйцами - и через полчаса вынула из духовки новое кушанье, которое стало очень популярным. Любопытно, однако, что еще задолго до этого в разных странах с удовольствием готовили и ели самые разнообразные запеканки, которые просто назывались по-другому. У англичан уже давно очень популярен пудинг, французы любят готовить гратен, итальянцы - лазанью, финны - каалилатикко, в Россию же это блюдо перекочевало из европейской приблизительно в XVIII в. и первоначально называлось лапшевником.Приготовить запеканку можно практически из любых ингредиентов. Это могут быть овощи, грибы, мясо, рыба, картофель, макароны, фрукты и, наконец, творог. Именно запеканка творожная так любима многими, и неспроста, ведь заботливые мамы и жены не просто хотят баловать членов семьи вкусностями, но и заботятся об их здоровье.Сегодня, просмотрев несколько рекламных роликов, даже дети скажут, что творог – это белок, кальций и витамины. Это действительно так. Обезжиренный творог, к примеру, содержит 17% белка - даже мясо не догонит его по концентрации этого компонента. Как мы знаем, из белка строятся клетки наших органов, а это значит, что он необходим для роста и правильного развития детей и поддержания здорового состояния организма у взрослого человека. Творог легко усваивается и содержит мало жиров, зато богат кальцием и железом, что важно для крепости костей и зубов и здоровья кровеносной системы. Еще в твороге в изобилии присутствуют витамины A, D, B2, благодаря чему улучшается обмен веществ и острота зрения.Как видим, запеканка из творога способна принести очевидную пользу нашему здоровью. Кроме того, она вкусная, поэтому ее с удовольствием едят взрослые и даже малыши. Кстати, многим с детства запоминается особенно нежная творожная запеканка как в детском саду, в состав которой входят еще манка и сливочное масло. Именно такую запеканку мы и будем сегодня готовить.• Творог - 500 г• Яйца - 4 шт• Сах.зам или сахар - 7 ст. л.• Сметана 20% - 2 ст. л. с горкой• Крахмал - 2 ст. л. с горкой• ВанилинСмешиваем вместе и взбиваем творог, желтки, сах.зам, сметану, крахмал, ванилин. Отдельно взбиваем белки. Смешиваем творожную массу со взбитыми белками.По желанию можно добавить изюм, другие сухофрукты или порезанные свежие фрукты. (Только осторожно, не все дети любят выпечку, в которой попадаются фрукты мелко резаные).Получившуюся массу выкладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой, смазанную сливочным маслом. Если использовать силиконовую форму, то пергаментная бумага не нужна, а вот маслом все равно смазать стоит.Выпекаем при 180-200 градусах 30-40 минут. Готовую запеканку сверху можно смазать смазать глазурью.

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