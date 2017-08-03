Новороссия сегодня, 03.08.2017: последние новости, сводки ополчения Донбасса на сегодня, 3 августа





Новороссия вновь и вновь приковывает взгляды общества из-за того, что боевые действия на территории Донбасса не прекращаются. Как и раньше, происходит это из-за преступной деятельности украинских силовиков. Киев никак не может понять, что силовым путем ему не удастся подчинить себе огромные территории, на которых расположены ДНР и ЛНР.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что поставки вооружения из США на Украину будут восприняты Киевом как поощрение агрессии."Предоставление украинской стороне летального оружия со стороны США будет воспринято Киевом как поощрение к агрессии. И это притом, что Киев и так давно готовится к возобновлению полномасштабных боевых действий против нас... С военной точки зрения этот шаг не поможет Украине - скорее навредит", - поведал Захарченко.Он также добавил, что украинская сторона не планирует мирно решать конфликт в Донбассе.На любые предложения ДНР Киев отвечает обострением на линии соприкосновения.Ранее стало известно, что министерство обороны и государственный департамент США изучают вопрос поставок летального оружия Украине.Диверсионные группы украинских силовиков попытались проникнуть на территорию Донецкой Народной Республики, но подорвались на своих же минах и понесли потери, сообщил представитель оперативного командования ДНР.По данным оперативного командования ДНР, инцидент произошел в 21.00 по местному времени.«С наступлением темноты, две диверсионно-разведывательных группы противника численностью по 10-15 человек каждая, предприняли попытку проникнуть на территорию республики в районе Водяного, но, зайдя на собственное минное поле, подорвались», - сказал представитель командования, отметив, что в результате инцидента ДРГ противника были демаскированы, после чего украинские силовики открыли беспорядочный огонь по позициям ДНР из бронетехники и стрелкового оружия, прикрывая отход своих диверсантов.Кроме того, по словам представителя оперативного командования ДНР, украинские силовики стягивают бронетехнику к северным окраинам Донецка для провокационных обстрелов города.Украинские силовики почти 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг в оперативном командовании Донецкой народной республики."За прошедшие сутки ВС Украины 77 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 21 населенного пункта республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", - сказал представитель оперативного командования ДНР.Напомним, что вчера на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе украинская сторона уклонилась от обсуждения совершенного 1 августа в Луганске теракта и обстрела поселка Донецкий, входящего в состав Кировского городского совета.Киевские силовики за минувшие сутки десять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Донецкий, Калиново,Калиновка Сокольники, Славяносербск, Первомайск и Логвиново. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, орудий БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружияВ поселке Донецкий ранение получила мирная жительница, также повреждено домостроение. Потерь среди военнослужащих нет.Вооруженные силы Украины (ВСУ) предположительно продвинулись на один километр под Светлодарской дугой. Об этом сообщает украинский волонтер Юрий Мыслягин на своей странице в Facebook.По его словам, украинские силы прошли около километра, укрепившись на новых позициях.Напомним, что командир отдельного разведывательно-штурмового батальона вооруженных сил ДНР Сергей Фомченков заявил, что ВСУ, наступая в Донбассе, пытаются отсечь Донецк от Луганска, нанеся удар на горловском направлении.Ранее Минобороны Украины сообщало о гибели пятерых военнослужащих ВСУ в Донбассе. За день до этого Киев сообщал о потере девяти военнослужащих.

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