Сирия, последние новости сегодня, 3 августа 2017: обзор карты боевых действий





Конфликт в Сирии продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности по той причине, что огромное количество террористов совершенно не намерены складывать оружие. Вместо этого они раз за разом атакуют правительственные войска. Как и прежде, сейчас невозможно с уверенностью спрогнозировать дальнейшее развитие событий в этой стране.Минобороны России сообщило о подписании 36 новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий.Пять соглашений подписано в провинции Хомс, четыре - в провинции Идлиб и 27 - в провинции Алеппо. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2131, говорится в информационном бюллетене на сайте российского военного ведомства.В оборонном ведомстве также уточнили, что переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции продолжаются в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 228.Оппозиция Сирии разблокирует проходящий через зону деэскалации «Хомс» участок автодороги Хомс - Хама. Об этом сегодня заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он сообщил, что оппозиция разблокирует проходящий через зону деэскалации участок трассы Хомс - Хама, а вопросы мирного существования в зоне деэскалации будут курировать местные советы.Кроме того, отметил Конашенков, будет создан «Комитет национальной справедливости», куда будут включены «представители оппозиции и всех основных этнических, политических и конфессиональных групп, которые проживают в этом районе».В пятницу силы российской военной полиции в Сирии развернут два КПП и три наблюдательных пункта на территории сирийской зоны деэскалации «Хомс». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.«Начиная с 4 августа, вдоль участков линии соприкосновения сторон зоны деэскалации «Хомс» российской Военной полицией будут развернуты два контрольно-пропускных пункта в районах Нарб-Нафса и Дуайр, а также три наблюдательных поста в районах Хмира, Кубейбат и Телль-Амери», - рассказал представитель Минобороны РФ.Оперативная обстановка в Сирии остается без изменений. На востоке Хомса правительственные войска штурмуют город ас-Сухна, в то время, как боевики «Исламского государства» контратаковали в направлении Саламии. Продолжается контртеррористическая операция в восточных пригородах Дамаска. Мятежники нарушили режим перемирия в Алеппо. Идут ожесточенные бои в Хаме. На востоке Ракки сирийская армия провела ряд успешных операций. Более подробную информацию о происходящих в Сирии событиях вы можете узнать из нашей ежедневной сводки.После небольшого перерыва правительственные войска возобновили штурм города ас-Сухна. В операции участвуют подразделения 5-го армейского корпуса и 18-й танковой дивизии. При поддержке ВКС РФ сирийские военные сбили заслоны террористов, выставленные на окружающих высотах, и ворвались в населенный пункт. По неподтвержденным данным освобождено около 20% территории города.Вчера «Исламское государство» предприняло отвлекающее наступление на северо-востоке Хомса. Противник атаковал позиции ВС САР в районе Юбб Аль-Джаррах. С утра террористы пошли на штурм опорных пунктов правительственных сил неподалеку от города Максар Аль-Хоссан. На протяжении 6 часов на данном направлении шли ожесточенные бои. В ходе сражения силовики уничтожили 16 джихадистов. Боевики ИГ, не добившись своей цели, были вынуждены отступить.Смертники «Исламского государства» попытались атаковать позиции курдских ополченцев на юго-востоке Ракки.По данным местных источников боевики-смертники террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) попытались возглавить наступление исламистов на позиции «Сирийских демократических сил» (SDF). После взрывов «джихад-мобилей» должны были последовать атаки игиловцев.Курдские ополченцы своевременно заметили приближающиеся автомобили и отразили две атаки смертников. В результате террористы не смогли нанести урона боевой технике и живой силе «Отрядов народной самообороны» (YPG), а лишь подорвали себя.Сирийские правительственные войска 2 августа 2017 г. начали обход города Ас-Сухна в 60 км северо-восточнее Пальмиры в провинции Хомс. Армейские подразделения во второй половине дня отбили у боевиков терр. группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) господствующую над городом высоту - гору Джебель Тунтур (Тантур).В результате группировка ИГ в Ас-Сухна оказалась во-первых под прямым огнем сирийской артиллерии, во-вторых сам город армия начала обходить с западного направления с перспективой частичного его окружения. Наступающие под Ас-Сухна армейские части с воздуха поддерживают российские ударные вертолеты.По сообщениям ряда проправительственных источников, вечером военные вошли в Ас-Сухна с южного направления и взяли несколько жилых кварталов, приблизившись к большой мечети. Подтверждений этому пока нет.Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Свободной сирийской армии» (FSA) нарушили соглашение о прекращении огня в Алеппо, атаковав позиции ВС САР в районе ферм Маллах. Под покровом темноты мятежники попытались проникнуть на территорию сельхозугодий, чтобы блокировать шоссе Кастильо. Однако, бойцы Республиканской гвардии оказались настороже и встретили противника огнем. После 4-х часового боя, потеряв 5 человек, боевики отступили.

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