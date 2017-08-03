Материнский капитал 2017, свежие новости: изменения, размер на сегодня





Материнский капитал в России является очень популярной программой, с помощью которой многие семьи решают свои насущные проблемы. В первую очередь речь идет о жилищном вопросе. По причине востребованности маткапитала можно констатировать, что в обозримом будущем она не будет свернута.В 2017 году размер материнского капитала зафиксирован на отметке в 453 тысячи рублей. Получить такую сумму может любая семья, в которой появился второй ребенок и последующие дети. Примечательно, что это может быть как собственный малыш, так и приемный ребенок.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене ежегодной индексации материнского капитала. Так называемая "заморозка" маткапитала продлится до 2020 года.Сейчас обсуждается несколько вариантов по расширению программы, а именно выделения дополнительных денег для семей, где появляется больше детей.Напомним, программа материнский капитал работает в России с 2007 года. Единоразовая выплата предоставляется тем семьям, в которых родились и были усыновлены двое и более детей.Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, оборудования жилья средствами для детей-инвалидов, либо же внести в качестве платежа по ипотечному кредиту. Деньгами можно воспользоваться только после того, как ребенку исполнится три года. Исключением являются лишь те моменты, когда средства направляются на первоначальный взнос, либо же погашение кредитов на жилье.

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