Египет, когда откроют в 2017 году: свежие новости о возобновлении полетов на сегодня





Самая свежая информация по поводу возобновления полетов из России в Египет указывает на то, что долгожданное событие может произойти осенью 2017 года. Впрочем, сразу же нужно оговориться, что вряд ли в текущих реалиях об этом следует говорить с уверенностью. Пока все строится на основе прогнозов.Пока вопрос о возобновлении полетов обсуждается на самом высоком уровне. Власти России и Египта выражают взаимный интерес в продолжении сотрудничества в туристической сфере, тогда как российские туристы уже заждались того момента, когда ситуация выправится.На текущий момент обсуждается осень в качестве срока возобновления регулярных полетов из РФ в Египет. Впрочем, вряд ли можно с уверенностью говорить о том, что с приходом осени полеты на самом деле будут восстановлены. Существует еще слишком много неразрешенных вопросов, которые в первую очередь связаны с обеспечением безопасности россиян в Египте.Вместе с этим в глаза бросаются данные о противоречиях, сохраняющихся между Египтом и Россией в вопросах безопасности. Это может поставить под сомнение факт открытия египетского направления в 2017 году.Авиасообщение с Египтом Россия прервала в ноябре 2015 года, после теракта в небе над Синаем, в котором погибли 224 российских туриста, летевшими из Шарм-Эль-Шейха в Петербург. Власти РФ требовали от Каира гарантий безопасности для туристов в воздушных гаванях и на самолетах.На данный момент времени можно в очередной раз констатировать, что Египет делает все возможное, чтобы устранить все огрехи в системах безопасности, потому что страна сильно зависит от тех доходов, которые приносит туристическая отрасль.Для туристов можно заметить, что им следует все-таки немного подождать, так как власти двух стран заинтересованы в разрешении этого насущного вопроса.

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