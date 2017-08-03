Скучать не придется: автомобиль-раскраска для тех кто путешествует с детьми





Компания Hertz представила увлекательный проект для развлечения детей во время путешествий. Теперь дети смогут рисовать все, что захотят внутри автомобиля, передает Joinfo.ua.

Сколько раз вы переживали, что ваше чадо грустит во время долгой поездки? Теперь малышу скучать не придется! Автомобильная компания представила уникальный проект – автомобиль-раскраска.

Увлекательная поездка

Суть проекта в том, что дизайнеры Hertz создали обивку авто на прокат холстом с самыми популярными раскрасками для детей. Это разработано для того, чтобы во время долгой поездки ваши малыши могли раскрашивать животных, мультипликационных персонажей или просто проявлять свои творческие способности, превращая салон авто Hertz в холст на колесах.





На данный момент фирма изучает реакцию потребителей. В случае, если потребителям понравится проект, то количество салонов с обивкой-раскраской увеличится в несколько раз.

Ранее мы сообщали, что также была создана сумка, которая сама удаляет запахи и освещает вещи.

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