Работник аэропорта почувствовал силу молнии на себе но выжил





Работник аэропорта Остин Дан и не представлял, что его ожидает. Молодой человек без особых опасений находился возле самолета, который вот-вот должен был взлететь. Неожиданно в судно ударила молния и, отбившись от него, зацепила 21-летнего Остина, передает Joinfo.ua.

Работника аэропорта сразу же доставили в больницу, где определили его состояние. Остин Дан получил ожоги третей степени.

Как все это происходило, можно увидеть на видео. Кстати, произошло все это еще 22 июля, но известно обо всем стало только после того, как Остина выписали из больницы.





Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник напоминает, что недавно молния попала в мужчину дважды, но он остался жив.

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