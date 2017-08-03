День воды в Древнем Киеве





На улицах средневекового города Вы встретите русалок, водяных и самого обладателя водного царства Нептуна. Удивительный мир славянских мифов и легенд откроется в театрализованных постановках о богине любви и красоты Ладу и ее сына Леля, о встрече князя Владимира с Нептуном. Перед вами будет воспроизведен обряд о чудодейственных свойствах Живой и Мертвой воды.

Княжеские дружинники будут поражать вас мастерством верховой езды. Они продемонстрируют строевую подготовку конницы, а еще будут метать копья на полном скаку и стрелять из лука. От таких трюков захватит дух.

Вся ваша семья или компания друзей сможет принять участие в старинных забавах. К примеру, в перетягивании каната, обливании водой, зажигательных танцах и хороводах.

Чтобы в полной мере насладиться Днем воды, надо, конечно, отдохнуть у водоема.

Сделать это можно будет на Лесном озере возле Киевского Детинца: или позагорать спокойно, наслаждаясь приятной прохладой озерной воды и живописным лесом вокруг него, устроить пикник в живописном месте под пение птиц.

Также положительные эмоции подарит общение с добродушными лошадьми с Княжеского конюшни Древнего Киева. Их красота и благородство не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Вы сможете покататься на лошадях, погладить их, сфотографироваться с ними.

Делайте фантастические фото в Древнем Киеве в «Парке Киевская Русь» и делитесь ими в соцсетях со своими друзьями!



Кроме того, участников фестиваля и посетителей Древнего Киева пригласят к зажигательным флэш-мобам и конкурсам. На территории будет работать средневековый тир, где каждый сможет пострелять из лука и покидать копья и ножи. Можно будет покататься верхом на породистых лошадях или в экипаже, сделать памятную монету на княжеском монетном дворе, изготовить сувенир своими руками на мастер-классах по народным ремеслам или купить готовый в магазине или на улице мастеров. Также Питейная «25 рун» порадует вас изысканными напитками по старинным рецептам, а корчма «Веселый Варяг» и точки питания под открытым небом - вкусными блюдами.

Гости «Парка Киевская Русь» смогут посетить «Чудеса Древнего Киева»: посетить музей средневекового костюма, деревянного зодчества или средневековой музыки, увидеть город Киев Х в. с высоты сторожевой башни и многое другое.

Чувство адреналина гостям обеспечит увлекательный канатный спуск «Полетайло», на котором каждый сможет не только спуститься с высоты, но и пролететь над озером. Среди гостей также будут разыграны призы от Древнего Киева.

И конечно, вы сможете остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты», который находится в 5 минутах от Детинца Киева или в уникальных комнатах средневекового антуража, в хостеле или кемпинге.

Парк будет работать с 10:00 до 21:00, начало программы - в 14:00. Цена билета на майские праздники - 150 грн., Для пенсионеров и студентов - 100 грн., Для детей школьного возраста - 50 грн., Дошкольники - бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачев, Обуховский район, Киевская область. Из Киева каждый час с 10:00 до 15:00 курсируют маршрутки от метро Выдубичи.

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