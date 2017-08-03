В центре Омска обнаружено захоронение древнего воина с кинжалом в руках

Максим Грачев, который является главой исследовательского отдела музея археологии и этнографии ОмГПУ, рассказал, что находка стала настоящей неожиданностью для строителей. Во время смены полов им пришлось снимать верхние слои фундамента, в которых был найден проход в захоронение. Оно располагалось на глубине примерно в 1,3 метра под уровнем постройки.В захоронении также были найдены различные атрибуты в виде оружия украшений. По словам специалистов, в нем, скорее всего, был погребен достаточно богатый воин, так как некоторые предметы в гробнице были выполнены из драгоценных металлов. В настоящее время на месте продолжают работать археологи, которые готовят образцы к лабораторным исследованиям. По предварительной информации, захоронение имеет возраст более чем в тысячу лет.Вложения ножа или шила в руки умершим означали, что они погибли в бою или при покушении на жизнь. Примечательно, что аналогичное захоронение было найдено примерно 20 лет назад на окраине Омска. По словам специалистов, оба древних воина, найденные в гробницах, скорее всего, были служителями одного из местных князей.

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