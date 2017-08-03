В Сети появилось видео призрака, путешествующего Ирландией





Инцидент произошел на улице города, славившегося большим количеством паранормальных явлений. Мужчина, одетый в старинный костюм, перешел дорогу и исчез за стеной.Люди, не верящие в существование призраков, считают, что это был всего лишь экскурсовод.

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