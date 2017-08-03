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В Сети появилось видео призрака, путешествующего Ирландией

Жители Ирландии утверждают, что видели в городе Арма призрака путешественника во времени. Об этом свидетельствует его необычный наряд, родом из XVII века. Видео, запечатлевшее силуэт мужчины, появилось в Сети.


В Сети появилось видео призрака, путешествующего Ирландией


Инцидент произошел на улице города, славившегося большим количеством паранормальных явлений. Мужчина, одетый в старинный костюм, перешел дорогу и исчез за стеной.
Люди, не верящие в существование призраков, считают, что это был всего лишь экскурсовод.


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