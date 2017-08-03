В Сети появилось видео призрака, путешествующего Ирландией

Жители Ирландии утверждают, что видели в городе Арма призрака путешественника во времени. Об этом свидетельствует его необычный наряд, родом из XVII века. Видео, запечатлевшее силуэт мужчины, появилось в Сети.
Инцидент произошел на улице города, славившегося большим количеством паранормальных явлений. Мужчина, одетый в старинный костюм, перешел дорогу и исчез за стеной. Люди, не верящие в существование призраков, считают, что это был всего лишь экскурсовод.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261970-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.