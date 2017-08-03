3 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: началась первая экспедиция Христофора Колумба, открылся первый Московский Международный кинофестиваль. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.
1492 - Началась первая экспедиция Христофора Колумба
1958 - Впервые в истории американская подлодка «Наутилус» достигла Северного полюса
1959 - Открылся первый Московский Международный кинофестиваль
1994 - скончался Иннокентий Смоктуновский - актер театра и кино, Народный артист СССР
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