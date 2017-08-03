Реновация: СМИ узнали о новом варианте расселения москвичей

В скором времени предполагается переселение москвичей в удалённые от центра российской столицы районы, где квадратный метр жилья стоит дешевле, чем на территории Центрального округа. Это обеспечивает возможность получения квартиры, по площади значительно превышающей нормативную, предусмотренную программой реновации. Предложенная схема обеспечит переезд в районы, где разница в цене жилья достигает не менее 15%. По мнению экспертов, риск состоит в том, что новая схема может понравиться жителям сносимых домов, это вызовет определённый дефицит дешёвого жилья на окраинах Москвы. Постановление, меняющее базовый подход к реновации, может быть подписано Сергеем Собяниным в скором времени, необходимо решение правительства Москвы.Первоначально рассматривался вариант о переезде москвичей в большие квартиры, но с доплатой, на основе льготной ипотечной программы (в пределах центра мегаполиса). Мэрия Москвы объявила в июле, что уже имеется 20 домов, потенциально пригодных для переселения в них жителей 5-этажных домов.

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