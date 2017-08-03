В Ленобласти в лесу обнаружили обугленные ноги и голову человека





Согласно полученным данным, выехавшие на место правоохранители подтвердили, что найденные останки человека – ноги и череп. По версии ОМВД, на останках тела обнаружены ссадины и гематомы. С места происшествия криминалисты собрали образцы одежды покойного, окурки и другие улики.Открыто уголовное дело. Эксперты устанавливают все детали происшествия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261917-news.html