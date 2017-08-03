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В Ленобласти в лесу обнаружили обугленные ноги и голову человека

В Ленобласти местный житель сделал жуткую находку. Он нашел в лесном массиве обгоревшие останки человека. Информацию предоставляют местные СМИ.


В Ленобласти в лесу обнаружили обугленные ноги и голову человека


Согласно полученным данным, выехавшие на место правоохранители подтвердили, что найденные останки человека – ноги и череп. По версии ОМВД, на останках тела обнаружены ссадины и гематомы. С места происшествия криминалисты собрали образцы одежды покойного, окурки и другие улики.

Открыто уголовное дело. Эксперты устанавливают все детали происшествия.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261917-news.html
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