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Когда откроют Египет: новости для россиян сегодня, 03.08.2017


Когда откроют Египет: новости для россиян сегодня, 03.08.2017
Среди отечественных туристов, которые предпочитают отдыхать за границей, остается актуальным вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом. В виду отсутствия конкретных сроков среди россиян отмечается нервозность. Ведь они не могут распланировать свой отдых.

Самые свежие новости на этот счет свидетельствуют о том, что египетское направление будет вновь доступно для россиян осенью текущего года. Авиарейсы из России в Египет возобновятся после контрольных проверок Росавиации. Предложение о дате открытия для россиян аэропортов в трех египетских городах поступило в правительство от Минтранса.

Однако говорить о том, что конец февраля является 100-процентным сроком восстановления авиасообщения между РФ и Египтом - совершенно не приходится. Дело в том, что слишком много обстоятельств вмешивается в этот вопрос, главным из которых является вопрос о соблюдении максимальной безопасности в египетских аэропортах. Власти нашей страны вряд ли согласятся на послабления в этом отношении. Именно это обстоятельство и приводит к затягиванию сроков.

Египет долгое время отрицал прорехи в безопасности своих аэропортов, но осознав те потери, которые стране приходится нести из-за приостановки полетов из России, приступил к полномасштабной модернизации своих воздушных гавань.

В итоге за кратчайшие сроки там установили новейшие системы безопасности, которые еще предстоит проверить российским специалистам.

Напомним, полеты российских самолетов в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после террористического акта на борту лайнера из РФ, который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. В результате крушения погибли 224 человека, большинство из них - россияне.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261890-news.html
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