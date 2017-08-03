Материнский капитал в 2017 году: свежие новости, изменения, до какого года действует программа





Большое количество вопросов, связанных с программой материнский капитал, остаются без ответов. Происходит это по причине нежелания властей забегать слишком далеко вперед в прогнозах развития экономической ситуации в стране. Таким образом, нельзя с уверенностью рассуждать о сроках реализации программы.Самые актуальные новости по этой теме свидетельствуют о том, что до 2020 года размер материнского капитала индексироваться не будет. Соответствующее решение было принято правительством в угоду экономии бюджетных ресурсов, которые в кризисные времена расходуются повсеместно.Уже сейчас выплаты по маткапиталу достаточно большие, и дальше их наращивать некуда: это будет сложно для бюджета. По этой причине кажется, что в реальности программу материнского капитала продлят до 2023 года. Скорее всего, его "обменяют" на какие-то меры поддержки текущего дохода населения.В настоящее время обсуждается несколько вариантов по расширению программы, а именно выделения дополнительных денег для семей, где появляется больше детей.Напомним о том, что материнский капитал представляет из себя программу поддержки семей, которая действует в России с 2007 года. Она направлена на поддержку семей, в которых родился второй и последующие дети. Использовать средства материнского капитала сейчас можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо же на оборудование квартиры для ребенка с ограниченными возможностями. Средствами можно распоряжаться по своему усмотрению после достижения ребенком трехлетнего возраста. Исключением являются только те случае, когда речь идет о приобретении квартиры в ипотеку, либо внесении средств в уже имеющийся жилищный кредит.

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