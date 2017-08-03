Пенсия работающих пенсионеров с 1 августа: на сколько прошла индексация, новости о повышении





Вокруг пенсий в России сложилась не совсем здоровая ситуация - повышенный интерес россиян к этой теме не может быть в полной мере удовлетворен комментариями со стороны властей. Дело в том, что в правительстве предпочитают не забегать слишком далеко вперед в вопросе экономического планирования. Конечно же, это не нравится пенсионерам.В августе, а именно первого числа месяца, Пенсионный фонд России (ПФР) произвел увеличение страховых пенсий работавших в прошлом году пенсионеров.Как говорится в сообщении ПФР, "повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. На беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году начисляли страховые взносы".В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работавшего в минувшем году пенсионера, пересчитанной в пенсионные баллы, количество которых составляет не более трех.Также поясним, что на сколько именно увеличится пенсия, зависит от уровня зарплаты конкретного пенсионера. Максимальная прибавка - три пенсионных балла в денежном эквиваленте, это чуть более 200 рублей. Конечно же, можно предположить, что волна недовольства со стороны такой внушительной категории пенсионеров, как работающие, будет солидной.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261887-news.html