Творожная запеканка: рецепт для дома с манкой





Легкая, пышная, нежная и воздушная - такой запомнилась нам обычная творожно-манная запеканка, и мы никогда не забудем эту наивкуснейшую выпечку детства!Дома очень часто ждала нас на завтрак самая вкусная и правильная запеканка, приготовленная мамой или бабушкой. А они знали простой способ, как испечь блюдо из творога и как сделать его пышным, без кефира, без разрыхлителя и прочих традиционных компонентов выпечки.Классическая творожная запеканка - одновременно простая и вкуснейшая выпечка в домашних условиях, отзывы о которой можно услышать от многих. Но перед тем, как ее делать, предстоит выбрать творог - он должен быть свежим и рассыпчатым, чтобы тесто имело нужную консистенцию. Творог - продукт скоропортящийся, поэтому по запаху несложно определить степень его свежести.Перед тем, как готовить к чаю вкусную запеканку, нужно приготовить манку. Именно благодаря этому ингредиенту, мы печем ее без муки и без крахмала. Манка не только заменит муку, но и сделает запеканку такой нежной, какой она должна быть. Она имеет свойство разбухать, поэтому на 500 грамм творога ее понадобится не более 4 столовых ложек. В любом рецепте, как приготовить творожную запеканку в духовке, чтобы она не опала, важно выставить правильную температуру запекания - не более 200°С.• 500 г творога• 3 яйца• 6 ст.л. манки• 1/2 стакана сметаны• 1/2 стакана изюма• 0,5 ч.л. соды• 1 ч.л. ванильного экстракта• 1/2 стакана сахара• 1/2 ч.л. соли1. Сметану смешать с содой, отставить, чтобы она начала реагировать.2. Творог хорошо размять с яйцами и сахаром. Добавить манку, ванильный экстракт и изюм. Посолить.3. Добавить сметану. Все хорошо перемешать до однородного состояния.4. Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать 40 минут, до образования корочки.Главное - не пересушить, и она получится очень сочной и нежной.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261886-news.html