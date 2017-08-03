Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков Зодиака





С помощью гороскопа люди привыкли узнавать свое будущее. Наибольшей популярностью пользуются гороскопы на каждый день. В частности, на сегодня, 3 августа, звезды рассказывают о следующем: у Стрельцов ожидается насыщенный на события день. Львы удивятся тем обстоятельством, что многие отнесутся к вашим просьбам участливо. Девам придется потратить много сил.Представителям данного знака Зодиака лучше всего проявлять дипломатию в вопросах отношения с окружающими. Разговоры на повышенных тонах лучше исключить.Вероятна некоторая растерянность. Тельцам будет трудно самостоятельно принимать решения. Поэтому решения, принятые совместно с партнерами, будут наиболее удачными.Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях своей деятельности. Свой потенциал реализуйте там, где вас действительно поймут и одобрят.Звезды предсказывают Раку крупную и дорогую покупку для дома. Только сначала рассчитайте свой бюджет, чтобы не оказаться в кризисном положении.Многие незнакомые люди отнесутся к вашим просьбам участливо. Оригинальные идеи представителей этого знака окажутся востребованными. Успешна коммерческая деятельность.Придется затратить много сил. Если у вас есть нереализованные идеи, сейчас самое время заняться их осуществлением. Данный день предполагает активное общение, обмен информацией.Весам лучше избегать даже самого невинного флирта. Особенно, если вы уже влюблены и хотите сохранить отношения с избранником. Благоприятный день для отдыха на природе и дальней поездки.Могут всплыть проблемы по старым делам. Вероятны визиты инспектирующих и контролирующих органов. Не оставляйте дела незавершенными. Вовремя отдавайте долги и платите налоги.День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным событиями. Но если что-то не удастся сделать, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Избегайте конфликтов с окружающими людьми.Звезды предсказывают Козерогу такую популярность в широких кругах, о которой он мечтать не мог. Возможно, что вы возобновите отношения с человеком, с которым когда-то расстались.Первая половина дня удачна для тех, кому предстоит сдавать экзамены. Вы сумеете не только хорошо подготовиться, но и показать себя на экзамене с лучшей стороны.Займитесь делами, до которых у вас давно не доходили руки. Сейчас вы сможете сделать гораздо больше, чем предполагаете.

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