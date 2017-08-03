Новости Новороссии сегодня, 03.08.2017: сводки ополчения Донбасса, новости часа из Донецка, ситуация в ДНР и ЛНР сегодня, 3 августа





Актуальные данные, которые приходят сейчас из Донбасса, вновь указывают на преступные действия украинских силовиков. Они совершенно не опасаются эскалации напряженности в регионе. Вместо того, чтобы следовать духу и букве минских соглашений - военные украинской армии наносят один удар за другим. Конечно же, почти невозможно предсказать будущее.При попытке наступления в Донбассе украинская армия нанесет массированный удар по Горловке, чтобы отрезать Донецк от Луганска. Об этом заявил командир отдельного разведывательно-штурмового батальона Вооруженных сил ДНР Сергей Фомченков.«Вероятность наступления ВСУ по-прежнему остается высокой. Как они будут действовать - не секрет. В первую очередь, попытаются отсечь Луганск от Донецка ударом на горловском направлении», - отметил Фомченков.Он также добавил, что в Горловке расположены крупные транспортные узлы, которые являются стратегически важными для ДНР. Кроме того, через Горловку проходит канал «Северский Донец - Донбасс», который снабжает водой большую часть региона.Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не фиксировала нарушений режима тишины в районе разведения сил и средств у Станицы Луганской начиная с 14 июля этого года, сообщил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего, подводя итоги сегодняшнего заседания в Минске рабочей группы по безопасности Контактной группы."Координатор подгруппы по вопросам безопасности, глава СММ ОБСЕ на Украине, господин (Эртугрул) Апакан отметил, что последний факт нарушения "режима тишины" был зафиксирован в отчетах ОБСЕ 13 июля. По сей день ОБСЕ не фиксировала непосредственно в районе разведения сил и средств (у Станицы Луганской - прим. ред.) никаких нарушений", - сказал Дейнего.По словам Дейнего, "тем не менее, Украина систематически заявляет об обстрелах, которые она якобы фиксирует на этом участке и говорит о невозможности приступить к разведению сил и средств".Он также добавил, что на заседании помимо вопроса разведения сил и средств у Станицы Луганской, участники обсуждали вопрос перспективных участков для разведения и вопрос создания дополнительных зон безопасности вокруг объектов экономической инфраструктуры.Пьяный командир батальона ВСУ в зоне так называемой "АТО" в течение трех дней удерживал и насиловал несовершеннолетнюю жительницу Славяносербска. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.Он отметил, что "несмотря на попытки командования вооруженных сил Украины скрыть нарушения воинской дисциплины и употребление алкоголя личным составом, который находится в зоне так называемой "АТО", зафиксированы новые факты нарушений"."Так, командир 20-го батальона 93-й бригады вооруженных сил Украины капитан Джулин в течение трех дней удерживал и совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетней жительницы Славяносербска. Протрезвев, Джулин согласился отпустить девушку, пригрозив убить ее, если она обратится в полицию", - рассказал Марочко.Ситуация на линии фронта в Донбассе продолжает обостряться. Украинские вооруженные формирования увеличили количество обстрелов территории республик Донбасса одновременно активизируя террористическую деятельность в тылу ЛНР и ДНР.В среду вечером на южном направлении фронта в ДНР зафиксирована попытка прорыва двух украинских ДРГ. По данным командования ДНР, диверсанты подорвались на собственных минных полях. Понеся потери, украинские боевики вернулись на оккупированную территорию.В ЛНР снова взорвали памятник ополченцам. Монумент в Червонопартизанске Свердловского района должны были открыть 3 августа, в третью годовщину освобождения района от ВСУ, но за день до открытия прогремел взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под плиту основания памятника. Пострадали пять человек.Сообщения от местных жителей:"В Авдеевке весь вечер мощнейший обстрел, горят постройки. Бахи раздаются до сих пор. Донецк сотряс мощный взрыв. Мы на Путиловке взрыв больше почувствовали,чем волну...как-будто прилет недалеко. Волна и до Красногоровки докатилась. Подобное было, когда в сентябре 14 на Донецк упал "Ураган", только звук взрыва еле слышен. Вспышка на северо-востоке была. Донецк- Северный поселок/Октябрьский, после волны слушаем стрелковое и потяжелее присутствует и по моему где то прилетает. Трудовские. Прилёты на поселок.. мощно.. не дадут нам поспать сегодня».Сообщения от ополчения:«Аэропорт-Спартак-ЯБП в 22:55 стрелково-минометный бой.Ранее Донецк услышал очень громкий звук войны. Предварительно это сбили БПЛА ВСУ. Эпицентр взрыва район Аэропорт-ЯБП».«Напряженная ситуация сохраняется на донецком участке. ВСУ из САу и минометов обстреливают окраины Ясиноватой. Под артиллерийским огнем также оказалась Старомихайловка и ЯБП. На Трудовских-прилеты.В районе ДФС были прилеты рекомендуем набрать воду».«Красногоровка-Старомихайловка: периодически минометы, БМП в сторону Старомихайловки. Ротация, называется, прошла. МТС нет и с нашей стороны + лежит единственный в городе кабельный инет.Шурует артиллерия на ЯБП, 120 мм и 122 мм САУ. По Спартаку, АП и Вольво летят мины 120 мм. Работает в стороне песок ДРГ, активно стрелковое. Трудовские-обстрел, минометы,к/к. Горловка. Минометы лупят по Зайцево, северная окраина слышит. Сторона Дебальцево-Светлодарск: ВСУ применили САУ 122 мм. Калиново в ЛНР терпит минометный бой. Бахмутка: аналогично. Докучаевск: минометы на отвалах. Юг. Ленинское, Саханка и Коминтерново под плотным орудийным огнем со стороны Мариуполя».Вооруженные силы Украины (ВСУ) предположительно продвинулись на один километр под Светлодарской дугой. Об этом сообщает украинский волонтер Юрий Мыслягин на своей странице в Facebook.По его словам, украинские силы прошли около километра, укрепившись на новых позициях.Напомним, что командир отдельного разведывательно-штурмового батальона вооруженных сил ДНР Сергей Фомченков заявил, что ВСУ, наступая в Донбассе, пытаются отсечь Донецк от Луганска, нанеся удар на горловском направлении.Ранее Минобороны Украины сообщало о гибели пятерых военнослужащих ВСУ в Донбассе. За день до этого Киев сообщал о потере девяти военнослужащих.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261857-news.html