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Беременность не помеха: теннисистка Серена Уильямс продолжает тренироваться на перед родами


Беременность не помеха: теннисистка Серена Уильямс продолжает тренироваться на перед родами

15-я ракетка мира Серена Уильямс (Serena Jameka Williams) находится на финальном триместре беременности, но уже сейчас теннисистка готовится вернуться в большой теннис и проводит свободное время, тренируясь в фитнес-центре, передает Joinfo.ua.


Серена Уильямс не забывает о тренировках даже накануне родов. Видео, на котором беременная теннисистка проводит время в спортзале, опубликовало издание TMZ.


Ссылка на видео



Беременность не помеха: теннисистка Серена Уильямс продолжает тренироваться на перед родами

Ранее Серена Уильямс призвала женщин с темным цветом кожи не молчать, а бороться с несправедливостью, с которой они сталкиваются в обществе «белых» людей. Серена добилась многого в профессиональном спорте. Но, по словам теннисистки, далось ей это очень нелегко.


Отложив спортивную карьеру, 15-я ракетка мира находится в декретном отпуске, но времени зря не теряет: фото обнаженной Серена Уильямс украшает обложку популярного американского журнала Vanity Fair.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261804-news.html
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