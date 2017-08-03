Беременность не помеха: теннисистка Серена Уильямс продолжает тренироваться на перед родами





15-я ракетка мира Серена Уильямс (Serena Jameka Williams) находится на финальном триместре беременности, но уже сейчас теннисистка готовится вернуться в большой теннис и проводит свободное время, тренируясь в фитнес-центре, передает Joinfo.ua.

Серена Уильямс не забывает о тренировках даже накануне родов. Видео, на котором беременная теннисистка проводит время в спортзале, опубликовало издание TMZ.

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Ранее Серена Уильямс призвала женщин с темным цветом кожи не молчать, а бороться с несправедливостью, с которой они сталкиваются в обществе «белых» людей. Серена добилась многого в профессиональном спорте. Но, по словам теннисистки, далось ей это очень нелегко.

Отложив спортивную карьеру, 15-я ракетка мира находится в декретном отпуске, но времени зря не теряет: фото обнаженной Серена Уильямс украшает обложку популярного американского журнала Vanity Fair.

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