Пенсионер из Санкт-Петербурга не выходил из квартиры со времен распада СССР

В Санкт-Петербурге доставили на лечение в больницу двоих пенсионеров. Сообщается, что пожилой мужчина не покидал стен квартиры со времен распада СССР.
Сотрудники петербургского суда сообщают, что пол квартиры супругов на 1,5 м в высоту был устелен мусором. Он появился в помещении силами женщины. Пенсионерка, имеющая психическое заболевание, приносила наполненные мусорные пакеты с улицы. Мужчина не покидал место жительства на протяжении многих лет. Об этом свидетельствует наличие советского паспорта и отсутствие документа о гражданстве РФ. Медики госпитализировали его, а женщину определили в психиатрическую клинику.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261802-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.