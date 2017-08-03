Пенсионер из Санкт-Петербурга не выходил из квартиры со времен распада СССР





В Санкт-Петербурге доставили на лечение в больницу двоих пенсионеров. Сообщается, что пожилой мужчина не покидал стен квартиры со времен распада СССР.Сотрудники петербургского суда сообщают, что пол квартиры супругов на 1,5 м в высоту был устелен мусором. Он появился в помещении силами женщины. Пенсионерка, имеющая психическое заболевание, приносила наполненные мусорные пакеты с улицы.Мужчина не покидал место жительства на протяжении многих лет. Об этом свидетельствует наличие советского паспорта и отсутствие документа о гражданстве РФ. Медики госпитализировали его, а женщину определили в психиатрическую клинику.

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