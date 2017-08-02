Киевские парковщики больше не будут принимать у водителей наличные деньги

Вчерашний скандал с парковщиками в Киеве получил продолжение. Начиная с 10 августа текущего года, им категорически запретили брать у водителей наличные деньги, передает Joinfo.ua со ссылкой на заявление столичного мэра Виталия Кличко.
Руководство украинской столицы приняло решение перевести данный вид платежей исключительно на безналичный расчет. Начиная с 10 августа 2017 года, оплатить парковку можно будет либо через паркомат, либо посредством SMS, либо купив месячный абонемент.
С таким нововведением исчезает необходимость в присутствии на парковке сотрудника, который следил за тем, чтобы правила парковки не нарушались. Активисты опасаются, что водители перестанут вообще платить за стоянку авто, ведь заставить это сделать уже будет некому, а эвакуировать машины никто за это пока не может. Виталий Кличко надеется, что Верховная Рада все же примет во втором чтении законопроект, который позволит применять эвакуаторы к автомобилям, нарушающим правила парковки.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает улыбнуться и посмотреть приколы о том, как паркуются блондинки