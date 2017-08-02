Киевские парковщики больше не будут принимать у водителей наличные деньги





Вчерашний скандал с парковщиками в Киеве получил продолжение. Начиная с 10 августа текущего года, им категорически запретили брать у водителей наличные деньги, передает Joinfo.ua со ссылкой на заявление столичного мэра Виталия Кличко.

Исключительно безналичная оплата за паркоместо

Руководство украинской столицы приняло решение перевести данный вид платежей исключительно на безналичный расчет. Начиная с 10 августа 2017 года, оплатить парковку можно будет либо через паркомат, либо посредством SMS, либо купив месячный абонемент.





Нарушений станет больше?

«Водители смогут смело звонить в полицию, если кто-то после 10 августа будет требовать у них наличные деньги за услуги паркинга» - рассказал в интервью телеканалу «112 Украина» Виталий Кличко.

С таким нововведением исчезает необходимость в присутствии на парковке сотрудника, который следил за тем, чтобы правила парковки не нарушались. Активисты опасаются, что водители перестанут вообще платить за стоянку авто, ведь заставить это сделать уже будет некому, а эвакуировать машины никто за это пока не может. Виталий Кличко надеется, что Верховная Рада все же примет во втором чтении законопроект, который позволит применять эвакуаторы к автомобилям, нарушающим правила парковки.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает улыбнуться и посмотреть приколы о том, как паркуются блондинки

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