На востоке Украины погибли более 450 десантников: печальная статистика Генштаба

С началом конфликта на Донбассе погибли 467 украинских десантников. Об этом сообщает Joinfo.ua со ссылкой на заявление начальника Генштаба Виктора Муженко.
"467 крылатых пехотинцев отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Героические подвиги воинов-десантников в Славянске и Красном Лимане, на Саур-Могиле и Карачуне, в Изварино, Дебальцево, Авдеевке и многих других городах Донетчины и Луганщины навсегда войдут в каждое украинское сердце символом стойкости и верности военной присяге", - подчеркнул начальник Генштаба, добавив, что в 2014 году высокомобильные десантные войска оказались одними из самых боеспособных.
Около 3800 воинов-десантников были награждены государственными и ведомственными наградами за мужество и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач.
"Двадцати присвоено высшее звание - Герой Украины, шесть из них получили его посмертно", – добавил Муженко.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, что второго августа отмечают свой профессиональный праздник воздушно-десантные войска.