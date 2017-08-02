На востоке Украины погибли более 450 десантников: печальная статистика Генштаба





С началом конфликта на Донбассе погибли 467 украинских десантников. Об этом сообщает Joinfo.ua со ссылкой на заявление начальника Генштаба Виктора Муженко.

Одни из самых боеспособных

"467 крылатых пехотинцев отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Героические подвиги воинов-десантников в Славянске и Красном Лимане, на Саур-Могиле и Карачуне, в Изварино, Дебальцево, Авдеевке и многих других городах Донетчины и Луганщины навсегда войдут в каждое украинское сердце символом стойкости и верности военной присяге", - подчеркнул начальник Генштаба, добавив, что в 2014 году высокомобильные десантные войска оказались одними из самых боеспособных.

Около 3800 воинов-десантников были награждены государственными и ведомственными наградами за мужество и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач.







"Двадцати присвоено высшее звание - Герой Украины, шесть из них получили его посмертно", – добавил Муженко.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, что второго августа отмечают свой профессиональный праздник воздушно-десантные войска.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261671-news.html