Никто кроме нас: второго августа отмечают свой профессиональный праздник воздушно-десантные войска





Днем рождения десантных войск традиционно считается 2 августа 1930 года - в этот день на учениях под Воронежем впервые было десантировано с парашютами подразделение из двенадцати человек, сообщает Joinfo.ua.





Впоследствии десантные войска принимали участие во всех войнах и вооруженных конфликтах бывшего СССР.





Особый вклад в становление и развитие десантных войск внес Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной Войны генерал Василий Маргелов. Именно благодаря ему десантные войска проявили себя как самые мобильные подразделения в Вооруженных Силах,а служба в них стала считаться престижной.

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