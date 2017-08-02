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Никто кроме нас: второго августа отмечают свой профессиональный праздник воздушно-десантные войска


Никто кроме нас: второго августа отмечают свой профессиональный праздник воздушно-десантные войска

Днем рождения десантных войск традиционно считается 2 августа 1930 года - в этот день на учениях под Воронежем впервые было десантировано с парашютами подразделение из двенадцати человек, сообщает Joinfo.ua.



Никто кроме нас: второго августа отмечают свой профессиональный праздник воздушно-десантные войска

Впоследствии десантные войска принимали участие во всех войнах и вооруженных конфликтах бывшего СССР.



Никто кроме нас: второго августа отмечают свой профессиональный праздник воздушно-десантные войска

Особый вклад в становление и развитие десантных войск внес Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной Войны генерал Василий Маргелов. Именно благодаря ему десантные войска проявили себя как самые мобильные подразделения в Вооруженных Силах,а служба в них стала считаться престижной.


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