Манная каша на молоке, рецепт: как варить





Манка - это блюдо из детства, практически каждого человека. Рецепт каши очень простой. Почему же тогда, я помню ее с комками, с жутким запахом, застывшую комом, который невозможно есть? Чтобы этого избежать, расскажу, как приготовить вкусную, ароматную, легкую, жидкую и без комочков кашу.Манная каша на молоке одно из самых известных блюд. В процессе приготовления необходимо придерживаться рецепта и не сложных, но полезных рекомендаций. Существует множество рецептов как на молоке, так и на воде. Манную кашу нужно варить на молоке, но чтобы оно не пригорело, нальем водички на дно кастрюли. Можно сварить манку на молоке и воде, в пропорции 1:1 (пол литра воды и пол литра молока), так получится меньше калорий.Опытные кулинары советуют готовить манку в посуде с антипригарным покрытием, с толстыми стенками и дном. Для того, чтобы избежать комков, крупу необходимо всыпать очень медленно в кипящее молоко, тщательно помешивая. Если сварить на топленом молоке, она приобретет ореховый привкус.• 1 стакан молока;• 1 столовая ложка воды;• 4 чайные ложки крупы;• 1 столовая ложка сахара;• 20 грамм сливочного масла (примерно столовая ложка);• по желанию: изюм, курага, кусочки фруктов.Налейте воду в кастрюльку, включив средний огонь;Сразу же налейте охлажденное молоко и подождите, пока оно не начнет подниматься;Убавьте огонь и всыпьте крупу тонкой струйкой, постоянно помешивая молоко второй рукой;Это необходимо делать, чтобы каша получилась однородной и не расстроила вас слипшимися комочками;Продолжайте помешивать еще 3 минуты;Затем выключите плиту, добавьте сахар, еще раз размешайте, накройте кастрюлю крышкой и оставьте ее настояться еще на 15 минут;За это время блюдо впитает все молоко и получится густая манная каша.Вкуснейшая манная кашка готова! Добавьте масло и другие добавки по желанию. Приятного аппетита!

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