Ильин день в 2017 году, какого числа: что нельзя делать, почему в этот день нельзя купать, традиции





Православные россияне в среду, 2 августа (20 июля по старому стилю), отмечают Ильин день - праздник, установленный в память о библейском пророке Илие. Главной особенностью праздника считается категорический запрет на купание. Почему существует такой запрет, а также о других традициях и приметах, связанных с Ильиным днем, - читайте в материале N4k.Ru.С Ильиным днем, как и с другими православными праздниками, связано множество поверий и примет, традиций и запретов.Одно остается неизменным - люди встречают этот день с радостью и веселятся, поздравляют друг друга, желая мира и добра. Не забудьте и вы поздравить своих родных и близких.Образ пророка Ильи представлен грозным стариком, разъезжающий на огненной колеснице по небу и беспощадно поражающим грешников громом и молнией.Однако этот святой всегда щедр к праведникам. Именно он тщательно следит за выполнением человеческих и божьих законов. Первая церковь, построенная на Руси, была посвящена Святому Илье.Будущий пророк появился на свет в городе Фесвии за 9 веков до рождения Иисуса Христа. Его отцу в момент рождения Ильи было видение, в котором ангелы небесные пеленали и кормили малыша огнем. Это видение стало пророческим - ребенок вырос и стал светочем веры.При жизни пророка в царстве Израильском правил Ахава, жена которого навязывала людям культ Астарты и Ваала. Илья пытался поставить царя на правильный путь и делал немало чудес. Но ничего не действовало, тот даже не испугался приближения трехлетней засухи и голода, которые предвещал пророк.После трех лет голода Илья снова пытался вразумить израильтян. На горе Кармель он сделал жертвенник Богу. Полив дрова водой, пророк начал молиться. С небес сошел огонь и поразил не только жертву и дрова, но и камни с водой. Скоро начался ливень, который насытил высушенную землю. Пораженные увиденным израильтяне покаялись и вновь начали прославлять истинного Бога.Христиане и иудеи считают, что пророка взяли живым на небо. Его ученик Елисей видел, как святой вознесся на небо в огненной колеснице.По церковному преданию, пророк Илья будет предтечей страшного второго пришествия Христа на землю и, взяв во время проповеди телесную смерть, уже не только как пророк, но и как мученик, удостоится в лике святых еще большей чести и славы от Бога.Запретов, связанных с Ильиным днем - большое количество. Выделим некоторые из них:• Нельзя выполнять никакую работу в поле и по дому, чтобы не разгневать святого пророка• Работа в этот праздник может привести к гибели урожая• Нежелательно заниматься и пчеловодством, но можно заниматься заготовкой воска для свечей• На Илью нельзя сквернословить, ругаться, злоупотреблять алкоголем• В этот день нельзя стоять под деревом - может ударить молнией. Особенно нужно избегать сосен с двумя верхушками• Не стоит 2 августа и отправляться на рыбалку• Нельзя стоять на перекрестках, так как там собирается нечисть• Нечистая сила в Ильин день может вселиться в домашних животных и скот, поэтому животных не выпускают со двора и не берут в домОсобенность дня Ильи-пророка - категорический запрет на купание, а также ловлю рыбы. Согласно народной примете, в водоемах от Ильи прячется нечисть, которая не только оскверняет воду, но и способна утянуть купающихся на дно. Если этого не случилось, купальщики и купальщицы рискуют серьезно заболеть или покрыться нарывами.Также существует легенда, что лошадь, везущая колесницу Ильи пророка, обронила в воду подкову и остудила все водоемы. Поэтому после 2 августа купаться тоже было не принято.

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