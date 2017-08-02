96-летний принц Филипп в последний раз покажется на публике

В текущем месяце герцог Эдинбургский Филипп намерен принять участие в общественных мероприятиях в Великобритании, после чего он отправится на пенсию. Причиной данного решения стали довольно высокий возраст и проблемы со здоровьем, сведения о которых пока отсутствуют.Сегодня принц Филипп примет участие в официальном статусе на завершении турнира Королевских военно-морских сил. Сам герцог Эдинбургский отметил, что будет присутствовать только на закрытии мероприятия ввиду состояния здоровья. По поводу присутствия самой Елизаветы II пока ничего точного не сообщается.Ранее британские СМИ сообщали, что у супруга Елизаветы II в настоящее время самый сложный и напряженный график среди королевской семьи Великобритании. Кроме того, сама королева неоднократно заявляла, что иногда ей приходится отказываться от мероприятий различного типа из-за проблем со здоровьем. Герцог Эдинбургский же подтвердил, что закрытие турнира Королевских военно-морских сил станет для него одним из последних выходов в свет.

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