96-летний принц Филипп в последний раз покажется на публике

96-летний герцог Эдинбургский Филипп намерен в последний раз появиться на людях. По словам супруга королевы Великобритании, он собирается прекратить свою деятельность и отправиться на пенсию.
В текущем месяце герцог Эдинбургский Филипп намерен принять участие в общественных мероприятиях в Великобритании, после чего он отправится на пенсию. Причиной данного решения стали довольно высокий возраст и проблемы со здоровьем, сведения о которых пока отсутствуют.
Сегодня принц Филипп примет участие в официальном статусе на завершении турнира Королевских военно-морских сил. Сам герцог Эдинбургский отметил, что будет присутствовать только на закрытии мероприятия ввиду состояния здоровья. По поводу присутствия самой Елизаветы II пока ничего точного не сообщается.
Ранее британские СМИ сообщали, что у супруга Елизаветы II в настоящее время самый сложный и напряженный график среди королевской семьи Великобритании. Кроме того, сама королева неоднократно заявляла, что иногда ей приходится отказываться от мероприятий различного типа из-за проблем со здоровьем. Герцог Эдинбургский же подтвердил, что закрытие турнира Королевских военно-морских сил станет для него одним из последних выходов в свет.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261489-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.