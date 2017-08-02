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Ильин день 2017: что нельзя делать в этот день


Ильин день 2017: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 2 августа, каждый православный человек торопится в церковь, ведь в в них пройдут торжественные богослужения в честь пророка Илии. А после богослужения семьи собираются за праздничным столом, информирует Joinfo.ua.


Люди, которые занимаются земледелием, просят у пророка Илии хорошего урожая на весь год.


Что нельзя делать в этот день


Отметим, что Ильин день считается большим церковным праздником, поэтому вся работа по дому отменяется. Все стараются отложить дела и ничего не делать в доме или огороде. Наши предки верили, если 2 августа выйти в поле – весь урожай погибнет.



Ильин день 2017: что нельзя делать в этот день

Только если вы имеете пасеку, вы можете делать заготовку воска для свечей. Говорят, именно сегодня свечи получаются самыми красивыми и заряженными положительной энергией.


Почему сегодня запрещено купаться?


Поверье гласит, что когда Илья отправился на небо на колеснице, то лошадь потеряла подкову с копыта. Якобы та подкова охладила воду. Поэтому, купаясь в Ильин день в водоемах, можно простудиться.


В народе говорят, что в этот день нельзя стоять под деревом, кричать, ссорится и стоять на перекрестках. Также в народе раньше верили, что в этот день молния может поразить грешного человека.



Ильин день 2017: что нельзя делать в этот день

Главное, что нельзя делать на Ильин день - это дебоширить, злоупотреблять алкоголем и сквернословить. Сегодня нужно открыть свое сердце и быть добрым к миру.


Вам также будет любопытно узнать о народных приметах на 2 августа 2017 года.


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