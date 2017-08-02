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Ильин день в 2017 году, какого числа: почему нельзя купаться, традиции и приметы, что нельзя делать


Ильин день в 2017 году, какого числа: почему нельзя купаться, традиции и приметы, что нельзя делать
В христианском мире чрезвычайно высоко почитается пророк Илия. Западные христиане отмечают День его памяти 20 июля, тогда как православные верующие в этом аспекте опираются на старый стиль, а именно через две недели - 2 августа.

Примечательно указать на такое совпадение, как то, что именно 2 августа в России и тех странах, которые раньше входили в состав СССР, отмечается День ВДВ. Это связано с тем, что Илья-пророк за свой грозный нрав считается покровителем «крылатой пехоты» и военно-воздушных сил. С праздником связано большое количество традиций и примет.

Ильин день: история

Давным-давно, точнее в IX веке до нашей эры, за 900 лет до того, как родился Иисус, в одном из еврейских городов родился мальчик, которому пророчили великое будущее. Ему суждено было стать пророком. Имя ему Илья. Если верить легенде, во время рождения ребенка, его отец увидел сон - ангелы закутывали мальчика в огненные пеленки и кормили огненным пламенем.

Позже выяснилось, что сон был вещим. Илья подрос и ушел в пустыню, где соблюдал все проповеди Божие, строгий пост и ежедневно молился Богам. После отшельничества в пустыне, Илья продолжал вести праведный образ жизни, боролся с грехами, противостоял нечистой силе и боролся с идолами.

Примечательно указать, что почитать Илью стали очень не скоро - лишь с IX-X века н.э. В Византии в его честь устраивали целые пиры и представления. Чуть позже, Илья «потеснил» стража небес Перуна, забрав его характеристики и полномочия себе. В настоящее время, пророк Илья считается покровителем воздушных воинов (летчиков, авиаторов и десантников). Видимо, не зря, праздник Ильин день и день десантников отмечается 2 августа.

Что нельзя делать в Ильин день

Главный запрет этого дня - купаться в открытых источниках. Считается, что в водоемы возвращается вся нечисть, которая была изгнана из нее в день Ивана Купала. Если же запрет нарушается, то может убить молния или нападут различные хвори. По другой версии, считается, что Илия в этот день в водоемы бросает кусочек льда и поэтому вода становится очень холодной.

Нельзя работать. И этот запрет нашими предками выполнялся крайне строго: ведь любая попытка заняться будничными делами могла обернуться горем - Илия может и дом сжечь, направив на него молнию.

Ни в коем случае нельзя в этот день выпускать на улицу домашних любимцев, а если животное все же убежало на улицу, обратно не впускать. Считается, что в этот день в зверей вселяется нечисть, которую всячески истребляет Илия своими молниями. И поэтому впустить к себе в дом нечистую силу под видом домашнего животного - это крайне опасно. Кстати, даже рыбаки в этот день отпускают обычно рыбу, если у нее красные глаза.

При всем уважении к труду в этот день нельзя даже заходить на огород: иначе корни у огурцов сгниют, плоды опадут и завянут листья на капусте.

Что обязательно нужно сделать в Ильин день

В этот день надо обязательно выспаться. Это поможет сохранить силы на весь год. Поэтому, если у вас есть такая возможность, отдыхайте в этот день пассивно - без активных прогулок и встреч.

Также 2 августа стоит зайти в храм на службу. Потому что именно Пророк Илия помогает в решении многих семейных вопросов, в том числе наладить взаимоотношения родителей с детьми.

Если вдруг доведется попасть в этот день под дождь, это, конечно, хорошая примета. Потому что означает она крепкое здоровье на весь следующий год.


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