Ильин день в 2017 году, какого числа: что нельзя делать в этот день





Ильин день отмечается Православной церковью ежегодно 2 августа. В прежние времена было принято устраивать в этот день крестный ход и молиться о ниспослании дождя или, наоборот, о его прекращении - в зависимости от того, какая стояла погода.Считается, что именно этот пророк, вознесшийся на небо на огненной колеснице, заведует дождями громами и молниями. Ильин день считался границей сезонов, при этом у южных славян (напр., в Македонии) этот день назывался серединой лета, а в России - поворотом на зиму. После Ильина дня ожидали дождей и было запрещено купаться (чтобы не утонуть или не заболеть). В этот день можно было начинать пользоваться плодами нового урожая.Что касается Церкви, то в этот день на службах читаются божественные литургии, а также устраивается крестный ход. Огородники приносят в церковь семена, чтобы освятить их и положить начало будущего хорошего урожая.Одной из самых известных и важных традиций является то, что нельзя было купаться в водоемах. А если на улице шел дождь, то никто не выходил из дома. Эта традиция связана больше с языческими временами. По поверью в воду проникает всякая нечистая сила, поэтому попадать под нее или погружаться в водоемы нельзя было. Иначе скот может не пережить год, а хозяин останется без урожая и пропитания. Вообще с этого дня считалось, что водоемы уже будут холодными и никто больше в них купаться не должен.Несмотря на то, что в этот день не принято работать, все же 2 августа, если не было дождя, а бывало это редко, заготавливали различные травы и растения: бессмертник, василек, душицу, календулу, кориандр, малину, овес, ромашку и другие.Во время грозы запрещалось находиться под деревом, под сосной с 2-мя верхушками, бегать по улице, громко говорить, петь, кричать, стрелять. Бабушки учили внуков при грозе плотно закрывать двери, занавешивать окна, перед иконой зажигать или лампадку, или свечу (крещенскую или четверговую); перекрестить себя и все вокруг, умоляя Илью-пророка избавить их семью от трясучего грома, от летучей стрелы.На голове при этом охранительном обряде обязательно должен был быть платок. Чтобы сохранить от молнии свои жилища и дворы, поля, скот, крестьяне окуривали всё ладаном в вечернее время перед днем Ильи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261466-news.html