Тела двух мужчин обнаружены в канализационном колодце на Алтае

Очевидцы сообщили, что трупы были обнаружены в канализационном колодце в жилом массиве «Алгаир» на территории очистного сооружения. Представители унитарного предприятия «Майма», в собственности которого находится отток, сообщили, что сторож в вечер перед инцидентом делал обход и не заметил никого на данной территории.В ходе проверки удалось установить, что оба мужчины ранее работали на предприятии «Майма». Точные сведения об их личностях не распространяются в интересах следствия. По данным правоохранителей, на телах не было выявлено следов насильственной смерти, однако они были направлены на медицинскую экспертизу для получения более точных данных об обстоятельствах их кончины.По предварительной информации, мужчины упали с лестницы во время спуска в канализацию, ввиду чего получили серьезные травмы. По факту инцидента проводится проверка. В правоохранительных органах также отметили, что оба мужчины во момент происшествия были в трезвом состоянии.

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