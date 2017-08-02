2 августа в истории: чем запомнился этот день





Сегодняшний день богат на исторические события: в СССР был впервые высажен воздушный десант, основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.

2 августа в истории человечества: чем запомнился этот день:

1930 - В СССР на учениях Московского военного округа был впервые высажен воздушный десант

1946 - Основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН (ВФАСООН)



1975 - родилась Наталья Могилевская - украинская эстрадная певица, народная артистка Украины





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