2 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: в СССР был впервые высажен воздушный десант, основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.
1930 - В СССР на учениях Московского военного округа был впервые высажен воздушный десант
1946 - Основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН (ВФАСООН)
1975 - родилась Наталья Могилевская - украинская эстрадная певица, народная артистка Украины
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