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2 августа в истории: чем запомнился этот день


2 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: в СССР был впервые высажен воздушный десант, основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.


2 августа в истории человечества: чем запомнился этот день:


1930 - В СССР на учениях Московского военного округа был впервые высажен воздушный десант


1946 - Основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН (ВФАСООН)


1975 - родилась Наталья Могилевская - украинская эстрадная певица, народная артистка Украины



2 августа в истории: чем запомнился этот день

Рекомендуем также узнать, что Вас ждет сегодня: Ника Веронина составила для читателей Joinfo.ua подробный гороскоп на 2 августа 2017 года


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