EBU ввели новые правила "Евровидение" из-за Юлии Самойловой





Европейский вещательный союз (EBU) - организаторы международного песенного конкурса "Евровидение", сообщили о внесении изменений в регламент конкурса после скандала с российской участницей Юлии Самойловой в Украине (Евровидение-2017), сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Европейский вещательный союз.

В своем заявлении, Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что организаторы "Евровидения" внесли изменения в регламент конкурса после неприятного инцидента с российской участницей Юлией Самойловой, которая не смогла принять участие в мероприятии из-за запрета въезда в Украину на 3 года, после посещения Крыма через территорию России в 2015 году в обход украинского законодательства.





"Несомненно, конкурс песни Евровидение 2017 года в Киеве увидел ряд нежелательных инцидентов, многие из которых могли даже привести к потенциальному переносу мероприятия за пределы принимающей страны – Украины. Это привело к некоторым изменениям и адаптации к правилам предстоящих конкурсов Евровидения", - говорится в заявлении.

Новые правила песенного конкурса "Евровидение"

В EBU потребовали, чтобы страны-участницы не включали в свои делегации тех людей, которым запрещен въезд в принимающую страну.

Также в состав национальных жюри не должны входить лица, связанные каким-либо образом с участниками конкурса.

Кроме того, в заявлении говорится, что в случае нарушений временных сроков со стороны национальных вещателей, EBU может передать организацию конкурса другому вещателю.

В EBU подчеркнули, что конкурс является неполитическим, а значит политическая пропаганда, в том числе и песнях, запрещена.

Почему произошел скандал на Евровидение-2017

Напомним, что Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2017" должна была представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова.

Российская певица Юлия Самойлова в июне 2015 года въехала в Крым через территорию России в обход украинского законодательства.





После этого Служба безопасности Украины приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд в Украину на три года.

Европейский вещательный союз предложил Первому каналу России транслировать выступление Самойловой, чтобы она могла принять участие в конкурсе. Однако вещатель отклонил это предложение.

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