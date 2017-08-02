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EBU ввели новые правила "Евровидение" из-за Юлии Самойловой


EBU ввели новые правила "Евровидение" из-за Юлии Самойловой

Европейский вещательный союз (EBU) - организаторы международного песенного конкурса "Евровидение", сообщили о внесении изменений в регламент конкурса после скандала с российской участницей Юлии Самойловой в Украине (Евровидение-2017), сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Европейский вещательный союз.


В своем заявлении, Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что организаторы "Евровидения" внесли изменения в регламент конкурса после неприятного инцидента с российской участницей Юлией Самойловой, которая не смогла принять участие в мероприятии из-за запрета въезда в Украину на 3 года, после посещения Крыма через территорию России в 2015 году в обход украинского законодательства.



EBU ввели новые правила "Евровидение" из-за Юлии Самойловой

"Несомненно, конкурс песни Евровидение 2017 года в Киеве увидел ряд нежелательных инцидентов, многие из которых могли даже привести к потенциальному переносу мероприятия за пределы принимающей страны – Украины. Это привело к некоторым изменениям и адаптации к правилам предстоящих конкурсов Евровидения", - говорится в заявлении.


Новые правила песенного конкурса "Евровидение"


В EBU потребовали, чтобы страны-участницы не включали в свои делегации тех людей, которым запрещен въезд в принимающую страну.


Также в состав национальных жюри не должны входить лица, связанные каким-либо образом с участниками конкурса.


Кроме того, в заявлении говорится, что в случае нарушений временных сроков со стороны национальных вещателей, EBU может передать организацию конкурса другому вещателю.
В EBU подчеркнули, что конкурс является неполитическим, а значит политическая пропаганда, в том числе и песнях, запрещена.


Почему произошел скандал на Евровидение-2017


Напомним, что Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2017" должна была представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова.


Российская певица Юлия Самойлова в июне 2015 года въехала в Крым через территорию России в обход украинского законодательства.



EBU ввели новые правила "Евровидение" из-за Юлии Самойловой

После этого Служба безопасности Украины приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд в Украину на три года.


Европейский вещательный союз предложил Первому каналу России транслировать выступление Самойловой, чтобы она могла принять участие в конкурсе. Однако вещатель отклонил это предложение.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261433-news.html
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