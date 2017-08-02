Материнский капитал в 2017 году, свежие новости, изменения: отменят или нет, размер выплаты на сегодня





По поводу материнского капитала в интернете бурлят дискуссии о том, что программа в обозримом будущем может прекратить свое существование. Несмотря на то, что под собой подобные сообщения не имеют хоть какой-нибудь реальной действительности, люди высказывают опасения. Мало кто в нашей стране хочет, чтобы государство прекращало помогать семьям.На текущий момент времени следует констатировать, что материнский капитал зарекомендовал себя в качестве эффективной формы материальной поддержки отечественных семей с детьми. В будущем, конечно же, планируются изменения. Но они будут направлены исключительно на то, чтобы сделать маткапитал еще более привлекательным.В данный момент по сертификату можно получить 453 026 рубля. Эта сумма не изменилась с 2015 года. В этом году была последний раз проведенная индексация по этой выплате. На данный день программа заморожена. Выплаты и изменения в этом плане не прогнозируются. На 2017 год изменения в сумме по сертификату и индексацию проводить не будут.Наибольшая часть родителей направляет эти деньги на улучшение жилищных условий, а именно - погашение жилищных кредитов, в том числе ипотечных, и займов.Что касается оформления 25 тысяч наличными в 2017 году из материнского капитала, то их получат все желающие, успевшие подать заявку до конца ноября 2016 года. Выдача денег пока не оговаривалась, но на практике выплаты производятся в начале следующего года. Такие меры помогают семьям противостоять материальным трудностям, возникающих из-за галопирующей инфляции и падения доходов.Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, оборудования жилья средствами для детей-инвалидов, либо же внести в качестве платежа по ипотечному кредиту. Деньгами можно воспользоваться только после того, как ребенку исполнится три года. Исключением являются лишь те моменты, когда средства направляются на первоначальный взнос, либо же погашение кредитов на жилье.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261421-news.html