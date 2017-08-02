Новости Новороссии сегодня, 2 августа: вести ополчения Донбасса сегодня, сводки из ДНР и ЛНР на 02.08.2017





Свежая информация, поступающая из Донбасса, свидетельствует о том, что украинские военные не намерены отказываться от вооруженного разрешения конфликта в регионе. Помимо обстрелов в Новороссии наблюдается и высокая концентрация дополнительной ударной техники. Все это идет вразрез с минскими соглашениями, которые соблюдают лишь ополченцы.Власти Луганской народной республики совсем скоро начнут восстановление разрушенной фигуры ополченца. Минувшей ночью она сильно пострадала при подрыве памятника погибшим воинам в Луганске. Как сообщили правоохранители, взрывное устройство было заложено между фигурой ополченца и картой республики. К счастью, никто не пострадал.Глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал подрыв памятного знака погибшим ополченцам в Луганске терактом. По его словам, киевский режим, отчаявшись решить вопросы на поле боя и за столом переговоров, вновь принялся устраивать диверсии и крушить памятники. Это также говорит о том, что президент Украины Петр Порошенко решил избрать методом решения конфликта в Донбассе террористические акты.«Но Донбасс - не Украина! Вместе мы защитим свою землю, своих детей и свои памятники. Сейчас для этого важнее всего сплочение и бдительность», - выступил с заявлением глава ЛНР.Глава ДНР Александр Захарченко признался, что в республике могут ввести смертную казнь в качестве наказания за коррупцию. Об этом он сообщил во время съемок авторской программы «Донецкий формат». Жаль, что при этом не последовало никакой конкретики: например, какой способ приведения смертного приговора рассматривается в республике. Политологи также задаются вопросом, в рамках какого правового поля может быть принято такое решение - российского или украинского.При этом в ДНР хотя бы не отрицают коррупцию как проблему. На Украине долгое время делали вид, что ее нет, хотя на катастрофические масштабы этого Киеву указывали и в Европе, и в США. А недавно Порошенко и вовсе заявил, что коррупция на Украине является «наследием» советского периода.Народный артист Российской Федерации Олег Газманов даст концерты в Донецке и Луганске. Об этом заявил концертный директор артиста Дмитрий Царенко.«Планируются концерты Олега Газманова - 4 августа в Донецке и 5 августа - в Луганске», - сообщил Царенко.По данным властей ДНР, Олег Газманов выступит в Донецке в парке имени Щербакова по случаю Дня железнодорожника.Ранее стало известно, что Олег Газманов был включен в список украинского сайта «Миротворец». В свою очередь Олег Газманов объявил о намерении дать в августе концерт в Луганске. При этом артист отметил, что приглашает посетить его концерт не только жителей ЛНР, но и жителей подконтрольных Украине районов Донбасса.Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Логвиново, Долгое, Первомайск, Сокольники. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, орудий БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружияРазрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.За прошедшие сутки ВС Украины пятьдесят шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает сегодня, 1 августа, пресс-служба Министерства обороны ДНР.Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семнадцати населенных пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка на ул. Амударьинской, 38 повреждено домостроение.Служба безопасности Украины готовит террористические акты на подконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом сообщает Центр по взаимодействию с общественностью МВД Луганской народной республики.По данным ведомства, на горячую линию МВД ЛНР поступил звонок от жителя Станицы Луганской, который является сотрудником национальной полиции Украины. По его словам, среди местного населения активно нагнетается истерия по поводу возможных терактов, к осуществлению которых якобы могут быть причастны диверсионно-разведывательные группы ЛНР, однако а фактически – наоборот.«По мнению звонившего, это спланированная акция украинских спецслужб, направленная на дестабилизацию ситуации в приграничной зоне», - сообщили в МВД ЛНР.

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