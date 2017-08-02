Оладьи на кефире пышные: рецепт классический





Пышные оладьи на кефире являются универсальным рецептом, с помощью которого можно быстро разнообразить стол. Ведь это блюдо вовсе не является праздничным, поэтому будет уместно и в будни. Подавать оладьи следует со сметаной, медом или же вареньем.Если вы привыкли завтракать по утрам, оладьи на кефире пышные и вкусные будут особенно уместны на вашем столе. Приготовление оладий не занимает много времени, а удовольствие от завтрака вам гарантировано.Используя простой пошаговый рецепт, вы обязательно получите пышные оладьи, не прикладывая к этому никаких усилий. К тому же, оладьи на кефире более полезны, чем дрожжевые.• Кефир 250 мл• Мука 150 г• Яйца 1 шт.• Масло сливочное 2 ст.л.• Сахар 2 ст.л.• Сахар ванильный 1 ч.л.• Разрыхлитель 1 ч.л.• Соль 1/4 ч.л.• Сода 1/4 ч.л.1. Куриные яйца взбить с сахарным песком и ванильным сахаром. Теплый кефир присоединить к яично-сахарной смеси, добавить топленое масло. Все сухие продукты смешать и присоединить к жидким. Слегка перемешать ингредиенты, но тесто не замешивать. Затем дать тесту отдохнуть, по консистенции оно должно быть схоже с густой сметаной.2. Сковороду очень сильно разогреть и смазать маслом, затем огонь уменьшить. Тесто, с помощью ложки выложить на сковороду, оставляя расстояние между оладьями. Когда с одной стороны оладьи поджарятся, аккуратно перевернуть их на другую сторону. Пышные оладьи на кефире на скорую руку подавать со сметаной, медом или вареньем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261418-news.html