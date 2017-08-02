Сырники из творога: рецепт классических сырников





Пожалуй, как готовить сырники знает каждая уважающая себя хозяйка. Суть у сырников одна, а способов их приготовления - множество. Для того, чтобы ваши сырники всегда получались идеальными как на вкус, так и на вид, их следует готовить по рецепту, проверенному временем.Уже три поколения хозяюшек готовят это замечательное блюдо именно так, как описано ниже, и благодаря этому сырники стали коронным завтраком многих семей. Можно не сомневаться, что по прошествии времени данное блюдо останется в арсенале российских хозяек.Важно указать на то обстоятельство, что в основном их выпекают на растительном масле, но есть рецепты выпекания сырников в духовке.• Творог - 300 грамм;• Мука - 2-3 столовые ложки;• Яйцо - 1 шт;• Соль, ванилин - по вкусу;• Сахар - 3 столовые ложки.Для начала, стоит сказать, что перед приготовлением сырников, творог лучше "протереть" через сито, так чтобы не осталось крупных комочков. Это позволит сделать наши сырники более воздушными.Итак, все просто - смешиваем все без исключения ингредиенты в глубокой миске. Перемешиваем до однородности.Теперь, немного "припудриваем" руки мукой и отщипываем небольшую часть от получившегося "теста". Лепим из него небольшой шарик. Обваливаем его в муке и аккуратно прижимаем с двух сторон ладонями, чтобы получилась классическая форма сырника. Проделайте подобное со всем "тестом".Обжаривать сырники из творога проще простого - рецепт "говорит" жарить на среднем огне, на сковороде, с двух сторон, до появления золотистой корочки. Готовые сырники лучше подавать со сметаной и вареньем. Кстати, очень многие хозяйки добавляют в сырники немного изюма.

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