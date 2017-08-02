Календарь стрижек на август 2017 года: фазы Луны по дням

Лунный календарь на августа 2017 года позволит подобрать наиболее подходящий день для решений различных задач.Уже давно известно, что Луна, в зависимости от фазы, в которой она находится, оказывает различное влияние на людей. На энергетическом уровне Лунные фазы представляют различные виды передачи солнечной энергии, которые оказывают влияние на все виды и формы жизни на нашей планете. Поэтому от фазы Луны зависит не только самочувствие людей, но и то, как будут развиваться те или иные жизненные ситуации.В период растущей Луны люди становятся более эмоциональными. В этот период идет накапливание энергии, а потому благоприятно любого рода планирование. В период растущей Луны хорошо составлять планы на будущее.На убывающую Луну эмоциональность снижается. В это время благоприятно правильно растрачивать накопившуюся энергию, а потому хорошо продолжать начатое, завершать дела.В Новолуние люди часто ощущают себя подавленными, они могут также страдать от головных болей. При новолунии у многих людей наблюдается нарушение психики, проявляются фобии и мании.Усиливается влияние Луны и в период Полнолуния. Может проявиться бессонница, повышенная раздражительность и эмоциональность.1 августа. Не лучший день для стрижки. Есть риск как изменить свою жизнь к лучшему, так и сделать еще хуже.2 августа. День просто идеален для стрижки. Она сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным, поменяет жизнь к лучшему, принесет богаство и везение.3 августа. День совершенно не подходит для стрижки ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.4 августа. День прекрасно подходит для стрижки — вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит. Волосы меньше секутся и быстрее ратсут.5 августа.Прекрасный день для стрижки. Вы станете более удачливы, будете привлекать собственность, материальное благополучие. Волосы меньше секутся и быстрее ратсут.6 августа. Не лучший день для стрижки — могут быть проблемы с давлением, появиться острое чувство непонятного страха.7 августа. День совершенно не подходит для стрижки — можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.8 августа. День неблагоприятен для стрижки — привлечете болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.9 августа. День плох для стрижки, так как есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей. Может появиться перхоть, а волосы могут стать ломкими и сухими.10 августа. Не стригитесь. Может появиться перхоть, а волосы могут стать ломкими и сухими.11 августа. Не стригитесь — можете привлечь бедность в материальный и духовный мир. Может ослабнуть иммунитет, появятся болезни.12 августа. Стригитесь смело — вы станете красивее и привлекательнее.13 августа. День хорошо подходит для стрижки — вы сможете достигнуть желаемого и получить необходимую сумму денег. Волосы будут сильными и здоровыми.14 августа. Подстригитесь — ваше лицо станет красивее и выразительнее. Волосы будут сильными и здоровыми, меньше секутся.15 августа. Стрижка принесёт в вашу жизни болезни и несчастья.17 августа. День неблагоприятен для стрижки — вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.18 августа. Прекрасный день для стрижки. Она принесет вам счастье, и судьба отнесется к вам благосклонно. Можно делать укладку, корректировку прически. Избегайте химических процедур.19 августа. День для стрижки очень хорош — ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет. Можно делать укладку, корректировку прически. Избегайте химических процедур.20 августа. Идеальный для стрижки день — вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится. Стрижка изменит вашу жизнь к лучшему.21 августа. Не стригитесь — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей. Тибетские мудрецы говорят, что стрижка в этот день укорачивает жизнь.22 августа. Стрижка может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.23 августа. Стрижка противопоказана — вы можете привлечь в свою жизнь болезни из-за дисбаланса энергий. Также такая стрижка может сподвигнуть вас на безумную трату денег.24 августа. Стрижка не рекомендуется, так как может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потери чего или кого либо.25 августа. Стрижка в подарит вам удачу и богатство. Очень хороший день, для того чтобы кардинально сменить свой облик. Стрижка добавит легкости и нерпринужденности.26 августа. День не подходит для стрижки — можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.27 августа. Выполняя стрижку сегодня, вы можете привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей. Есть риск как изменить свою жизнь к лучшему, так и сделать еще хуже.28 августа. Стрижка привлечёт в вашу жизнь яркие и незабываемые моменты счастья.29 августа. Не стригитесь — можете привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации. Сегодня лучше всего провести очищение, используя мягкие натуральные компоненты.30 августа. Стригитесь, красьтесь — сила, удача и уверенность увеличатся в несколько раз. Стрижка меняет жизнь к лучшему, приносит богаство и везение.31 августа. День просто идеален для стрижки. Ваше восприятие станет более тонким и осознанным, а ум проницательным. Волосы меньше секутся, и быстрее растут.

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