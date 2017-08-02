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Гороскоп на сегодня, 2 августа 2017, для всех знаков Зодиака


Гороскоп на сегодня, 2 августа 2017, для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодняшний день на основе "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующем: Стрельцы могут смело строить на день грандиозные планы. Весам нужно приложить немного усилий, чтобы добиться желаемого. Звезды обещают Ракам не только романтические, но еще и полезные знакомства. Влияние звезд обеспечит Скорпионам хорошее здоровье.

Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков Зодиака:

Гороскоп Овен. Овны будут с подозрительностью смотреть даже на привычные вещи в жизни. Старайтесь не быть слишком мнительным, иначе загоните себя в тупик.

Гороскоп Телец. Начало августа 2017 - самое сложное время года для Тельца. К тому же возможны обострения военных конфликтов, активизация «затухающих» горячих точек, волнения в приграничных районах.

Гороскоп Близнецы. Никаких сильных эмоций. День пролетит быстро и незаметно. Если, конечно, вы сами не станете искусственно создавать себе проблемы.

Гороскоп Рак. Звезды обещают Раку не только романтические, но и полезные знакомства. Вы много узнаете от человека, с которым когда-то трудились.

Гороскоп Лев. Львы могут быть доброжелательно настроены и готовы к честному, конструктивному диалогу. По мере сил и возможностей вы будете помогать ближним в осуществлении задуманного.

Гороскоп Дева. Можно начинать новые дела, заниматься вопросами трудоустройства, озвучивать важные решения в семье и на работе. В личных отношениях инициатива переходит в ваши руки.

Гороскоп Весы. Весам нужно приложить чуточку усилий, чтобы получить желаемое. Хороший день для творческих личностей, поездок и совещаний.

Гороскоп Скорпион. Влияние звезд способствует хорошему здоровью Скорпионов. Многие будут энергичны и предприимчивы. Ничего не грозит вашему здоровью, только незначительные перегрузки могут отразиться на нервной системе.

Гороскоп Стрелец. На этот день можно строить серьезные планы, давать обещания своим деловым партнерам, заниматься поиском информации и заводить новые связи. Используйте это время для обновления реальных и виртуальных контактов.

Гороскоп Козерог. Звезды не советуют Козерогу внедрять в работу те методы, которые не устраивают других коллег. Сначала посоветуйтесь со всеми и с шефом, а потом беритесь за новые проекты.

Гороскоп Водолей. Этот день принесет вам яркие страсти. Кто бы мог подумать, что в вашем сердце могут бушевать такие бури и что вы способны чувствовать себя так свободно и независимо в своей любви!

Гороскоп Рыбы. Вы будете полны свежих идей. Испортить настроение вам может руководство, которое не оценит вашу работу по достоинству. Не стоит принимать это слишком серьезно.


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