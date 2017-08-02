Какой сегодня праздник: 2 августа отмечается несколько праздников в России, какой праздник по церковному календарю сегодня





Вопрос о том, какой сегодня отмечается праздник, продолжает оставаться в центре внимания большого количества людей. В России принято отмечать огромное число праздников, за которыми зачастую почти невозможно отследить.Сегодняшний день по данному аспекту является насыщенным, так как на второе августа приходится сразу несколько праздников. В частности, можно говорить о Дне Воздушно-десантных войск России. В церковном календаре день называется Ильиным, что также отражается и в народных поверьях. Об этом и расскажем в свежем материале N4k.Ru.Ежегодно 2 августа в нашей стране отмечается славная дата - День Воздушно-десантных войск (День ВДВ), установленная Указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.Воздушно-десантные войска - «крылатая пехота», «голубые береты» - какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». И сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в Воздушно-десантных войсках в настоящее время, отметят свой праздник - День ВДВ.История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 августа 1930 года - тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.Формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск, началось в 1932 году. Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях Великой Отечественной войны и не раз проявляли массовый героизм.С февраля 1988 года российские десантники принимали участие в действиях в «горячих точках» как на территории страны, так и за рубежом. Одной из самых тяжелых потерь в истории современных ВДВ стала гибель 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии в марте 2000 года, когда подразделение, предотвратило прорыв 2,5 тысяч боевиков, уничтожив свыше 700 бандитов.Сегодня Воздушно-десантные войска (ВДВ) - род войск Вооруженных Сил РФ, являющийся средством Верховного Главнокомандования ВС и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач.Второе августа - один из самых почитаемых праздников - Ильин день, в честь пророка Ильи.Предания передают, что жил он в 9 в. до н.э., народ царства Израильского знал Илью как верного защитника иудаизма, не медлившего с сокрушением идолопоклонничества и обличения нечестивых деяний, кто бы ни совершал их. Правителем города Илии тогда был Ахав, за которого, по мягкости его характера, фактически правила супруга - Иезавель.Когда она начала создавать культ языческого бога Ваала, Илья воспротивился этому и приложил все силы, чтобы сберечь иудейские святыни и изменить решение правителей. В числе его деяний особо хорошо известен насланный на три года голод на всю страну и казнь жрецов-язычников за то, что они приносили жертвы на горе Кармель.Но Иезавель не смирилась с поражением от пророка и решила уничтожить Илью. Тогда Илья ушел в пустыню, но по возвращении вновь усмирил Ахава, тем самым остановив козни царицы. Согласно строкам предания: «вдруг явились колесница огненная и кони огненные», Илья был вознесен в рай еще при жизни.От этой легенды, которой завершается жизнь Илья, произошло его народное прозвание - Громовержец. Верили, что он порой мчится в небесах, правя огненной колесницей и меча молнии и громы в своего врага - нечистого змея.В этот день святому возносили молитвы о том, чтобы погода была, какой надобно по крестьянским нуждам - ясной или дождливой, подкрепляя просьбы крестными ходами. Когда же на Илью шел дождь, воду собирали, чтобы врачевать ею болезни глаз и сглаз.Хотя только начинался август, с Ильи встречали осень, предвещаемую ночным холодком по ночам, заморозками по утрам да тем еще, что августовские дни еще были летними, но уже не жаркими.Заканчивались купания: «На Илью до обеда лето, а после обеда осень», «Илья Пророк бросил в воду ледяшок», «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается», «С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна».Женщины огорчались - подолгу сохли выстиранные одежки: «До Ильина дня под кустом сушит, а после Ильина дня и на кусте не сохнет».Погожие деньки сменялась затяжными ливнями: «До Ильи поп дождя не намолит, после Ильи и баба фартуком нагонит».Удлинялись ночи: «Петр и Павел час убавил, а Илья Пророк два уволок»; это, впрочем, и неплохо: «С дня Ильина ночь длинна: работник высыпается, кони наедаются».Зато пекли хлебные караваи из зерна нынешнего года. Земледельцы за обильность урожая благодарили опять же Илью, прибавляя к словам также миску зерен с овсом и рожью, которую принято было ставить у ворот, к священнику обращались с просьбами «повеличать Илию на плодородие хлеба».Большой Ильин праздник не предполагал работы, трудиться на него - грех, ведь сам Илья способен и покарать за этакое нарушение: «На Илью стогов не мечут - спалит Илья грозой».Травы уже теряли свою сочность, начинали жухнуть, с заготовкой сена следовало уже управиться, о чем говаривали: «До Ильина дня сено метать - пуд меда в него накласть». Но уместно - набрать сена, чтобы заново набить матрацы: «Ильинская соломка - деревенская перинка».Полагали, этим днем все лесные обитатели - от гадов до зверья - шатаются по округе, не только в лесах, но в лугах, а потому скотина на выпас не выводилась, дабы не досталась волку и не получила змеиных укусов.Да еще опасались злых духов, которые могли вселиться в зверей, а справиться с ними мог только гром от руки Ильи. Даже кошкам с собаками этим днем была закрыта дверь в избу - чтобы не приманили к ней молнию.

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