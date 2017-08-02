В Московском областном суде произошла перестрелка

«Мы смогли насчитать около 20 выстрелов, возможно их было больше. Все граждане и сотрудники эвакуированы. Назначенные на сегодня слушания, перенесены», - рассказала пресс-секретарь организации.Причины инцидента и имя стрелявшего неизвестно.

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