Дэвид Бекхэм разозлил фанатов спойлерами из "Игры престолов" в Insatgram

Фанаты раскритиковали Дэвида Бекхэма за публикацию спойлеров из сериала «Игра престолов». Те, кто еще не посмотрел новый эпизод, оказались сильно разочарованы поступком известного футболиста.
Кадры появились на его странице в Instagram. Спортсмен Дал комментарий о сцене между одними из ключевых героев сериала — Дейенерис Таргариен и Джоном Сноу.
«Прошу прощения, почему Дэвид Бекхэм находит приемлемым публиковать спойлеры в собственных "инстасториз"? Я просто начинаю пускать пар»
, — отметил один из недовольных на странице собственного микроблога в Twitter.
Остальные пользователи интернета, случайно увидевшие спойлеры, хотя еще не смотрели новый эпизод, присоединились к выражению своего разочарования. Некоторые пишут, что этот случай в корне изменил их отношение к Бекхему.
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