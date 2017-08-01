Конкурс «Аэрофлота» на лучшую раскрашенную ливрею выиграл эскиз с гжелью





В соответствии с данными организаторов, первое место досталось Екатерине Лесик, которая оформила оформившая ливрею авиаборта в бело-синих красках с гжельскими узорами. 2-е место досталось Екатерине Леухиной, представившей эскиз в цветах отечественного триколора, представляющего собой вариацию «птичек на фюзеляже».В десятку финалистов состязания вошли те участники, которых отметили пользователи интернета при помощи онлайн-голосования. Непосредственно победителей выбирало жюри, в которое вошли членов правления авиакомпании. По условиям конкурса, эскизу победителя будет использоваться для покраски Airbus A321, тогда как самому автору предоставят сертификат на 2 человека для перелета бизнес-классом в любом направлении в рамках сети отечественного перевозчика. Серебряному призеру достанется аналогичный приз, но для перелета в эконом-классе.

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