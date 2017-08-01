Гисметео: когда в Украине спадет невыносимая жара





Буквально сегодня, 1 августа, синоптики сообщали, что украинцев ждет знойная жара в ближайшие дни. Соответственно, в обществе встал вопрос, когда температура воздуха в Украине понизится. Об этом подробнее узнал Joinfo.ua.

Прогноз Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко, опираясь на собственные наблюдения, сообщает, что жара в Украине спадет аж после 10 августа. Между тем, она же отмечает, что на Востоке страны, высокая температура продержится до 12 числа, только затем постепенно начнет понижаться.

В качестве доказательства Диденко разместила снимок, на котором карты прогноза. По фото видно, что уже 10 августа можно ожидать +20…+24 градуса.







Ну, а пока украинцам придется переживать знойную духоту. Температура воздуха будет падать только в ночное время суток, в остальные дни превышать отметку +30.

Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает, что в отличие от Украины, в Италии происходят аномальные явления. В одном из курортных городов выпал снег. И, кстати, об этом предупреждал профессор из метеоинститута.

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