Как поступить в американский ВУЗ: советы украинца зачисленного сразу в 10 университетов США

Несмотря на то, что 7,5% абитуриентов провалили тестирование по украинскому языку и литературе по результатам ВНО, одному из украинских выпускников несказанно повезло. Правда, если быть точнее, молодой человек опирался на собственный ум и усердие, и далеко не на везение и удачу. О том, как ему удалось поступить сразу в 10 ВУЗов Америки, выяснил Joinfo.ua.

Георгий Солодко поступил в 10 американских вузов. Своим опытом он поделился с "КП" в Украине".

Тернистый путь

У Георгия позади тяжелый учебный год. Нет, это даже не головная боль абитуриентов, которые сдавали ВНО, это в разы круче и тяжелее. В апреле выпускник стал обладателем счастливого билета в Гарвардский университет. А еще он поступил в Стэнфорд, Дартмут, Колумбийский, Северо-Восточный, Бостонский, Колгейтский университеты, а также колледж Вассара, университеты Вандербильта и Тафтса.

- Эх, - сказали бы скептики… Это не реально… Столько мороки...

Но старания и цель Георгия себя оправдали.

- Когда остальные сверстники посещали школу, на выходных отдыхали, мне предстояла сложная задача, на которую пошел сам и осознанно, – говорит парень. - Поначалу было страшно, нервничал. Но соблазн учиться в престижном университете победил неуверенность. Выбрал американские вузы потому, что в экономике, которая мне нравится, они сильные и лучшие.





Львиную долю времени у Георгия ушло на то, чтобы промониторить сайты, свыше 40 вузов, собрать документы, ничего не упустить.

Советы бывалого

Георгий раскрыл все подводные камни на пути абитуриента. В Украине есть отделения американской Ukraine Global Scholars, которая предоставляет всю информацию про обучение в США.

- Во-первых, ехать в Америку не надо. Все можно сделать с помощью интернета и сдать экзамены в родном городе. Главное – запастись терпением, - советует юноша.

Срок подачи документов в американские университеты на 9 месяцев раньше, чем в украинские. Дедлайны подачи заявки до 1 января. Экзамены начинаются с декабря по февраль. Результаты можно узнать в апреле.

Что нужно сделать?

1. В ноябре зарегистрироваться на Universal College Application. Это общая платформа для всех американских вузов. Также на этом сайте абитуриент должен заполнить на английском языке анкету Harvard College Questions for the Common Application или the Universal College Application Harvard supplement. Это резюме о себе.

2. Сдать два экзамена (в тестовой форме) SAT. Первый – общее знание школьных предметов, второй – профильных и написание сочинения на полторы тысячи слов. Для этого надо зарегистрироваться на официальном сайте экзамена (collegereadiness.collegeboard.org). Центры сдачи и расписание смотреть на этом же сайте.

3. Сертификат на знание английского TOEFL не ниже 97 баллов.

4. Аттестат.

5. Рекомендательное письмо из школы, где учитесь.





После сдачи экзаменов университет может организовать интервью с абитуриентом через скайп.

- Мне задавали вопросы про политическую ситуацию в Украине. Спрашивали, как начинался Майдан… Обо мне расспрашивали. Как семья относится к тому, что я уезжаю… Я в свою очередь расспрашивал про университет, - вспоминает Георгий.

Шанс учиться бесплатно

Из всех вузов Георгий выбрал Гарвард, потому что он предоставил парню грант на бесплатное обучение. А это в общей сложности за четыре года 300 тысяч долларов. Год обучения в Гарварде около 44 тысячи долларов. Если учесть и другие расходы – это будет почти 65-70 тысяч долларов в год.

Да… Сумма весьма внушительная.

- В Гарварде есть программа для талантливых студентов. Семья указывает сумму, которую может оплатить, остальное покрывает университет, - рассказывает Георгий.

Также университет предлагает студентам подрабатывать в свободное от учебы время.

- В день не больше двух часов. Место работы на территории кампуса. Предлагают подработать в лабораториях, библиотеках, кафешках. Знаю таких студентов, которые за год накопили приличную сумму и смогли оплатить часть затрат за обучение, - говорит Георгий.





Проживают студенты в общежитиях, которые находятся рядом с университетом.

- Мне понравилось, что соседа тебе подбирают. Учитывают твой график, интересы, вплоть до того, какую музыку слушаешь. Но ты можешь жить и один в комнате, - объясняет Георгий.

Выбирай предметы на свой вкус

В Штаты парень отправляется в конце августа, а с 10 сентября начинаются занятия.

- До 5-6 сентября ты выбираешь предметы, которые намерен посещать. Мне нравится возможность сделать расписание под себя. На лекцию можно прийти, например, либо в 10.00, либо 12.00, или 16.00, - говорит наш собеседник.

Самое приятное в обучении - лекции можно слушать из дому. Их записи выкладывают на сайте университета.

- То есть американское образование дает тебе свободу выбора и тебя не "грузят" ненужными предметами. Свое основное направление студент выбирает на третьем курсе, - объясняет парень.





Напоследок Георгий советует украинским выпускникам не бояться и поступать в лучшие мировые вузы.

- Я знаю ребят, которые поступили в иностранные вузы. Хотя учились в Украине в небольших городах – Первомайск, Луцк… Проблема в том, что многие ученики даже не заходят на сайты, многие не знают, что компания Coca-Cola в этом году предоставляла гранты на обучения в Америке. Нашим абитуриентам просто лень, - говорит Георгий.

Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает, что украинские абитуриенты уже могут ознакомиться со списком поступивших на бюджет. Минобразования опубликовало результаты в 18 часов вечера, 1 августа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261221-news.html