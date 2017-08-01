Референтная группа внесла изменения в регламент "Евровидения"

Согласно внесенным коррективам, национальные вещатели вынуждены исключать из своих делегаций лиц, имеющих ограничения на въезд в государство, где проводится "Евровидение". Поводом для изменений стал инцидент с представительницей РФ Юлией Самойловой, не сумевшей попасть в Киев из-за отказа местных властей впускать певицу. Запрет на посещение Украины для исполнительницы ввели потому, что она посещала просторы Крыма.После того, как Киев не успевал вложиться в график подготовки к "Евровидению", было решено сохранить за ЕВС возможность передать право организации музыкального события другому вещателю в случае наличия существенных задержек. За отставание при подготовке к конкурсу на Киев также могут наложить штраф, чей размер составит 200 тысяч евро.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261201-news.html