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Референтная группа внесла изменения в регламент "Евровидения"

Референтная группа музыкального конкурса внесла целый перечень изменений в регламент организации "Евровидения". Соответствующие сведения предоставляются на официальном онлайн-портале организаторов культурного мероприятия.



Согласно внесенным коррективам, национальные вещатели вынуждены исключать из своих делегаций лиц, имеющих ограничения на въезд в государство, где проводится "Евровидение". Поводом для изменений стал инцидент с представительницей РФ Юлией Самойловой, не сумевшей попасть в Киев из-за отказа местных властей впускать певицу. Запрет на посещение Украины для исполнительницы ввели потому, что она посещала просторы Крыма.
После того, как Киев не успевал вложиться в график подготовки к "Евровидению", было решено сохранить за ЕВС возможность передать право организации музыкального события другому вещателю в случае наличия существенных задержек. За отставание при подготовке к конкурсу на Киев также могут наложить штраф, чей размер составит 200 тысяч евро.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261201-news.html
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